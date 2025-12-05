Украинская триатлонистка оскорбила решившую выступать за Россию Лыскун
Победительница этапов Кубка мира и Европы по триатлону украинка Юлия Елистратова оскорбила соотечественницу Софию Лыскун, чемпионку Европы по прыжкам в воду, которая сменила гражданство на российское.
«Очень хотела бы встретиться с ней лично, и здесь вся моя учтивость и дипломатичность пошли бы насмарку. Если найти одно слово: мразь», — написала Елистратова в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Уроженка Луганска Лыскун ранее сообщила, что приняла решение сменить гражданство ради профессионального роста и из-за отсутствия поддержки.
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт назвал решение Лыскун предательством.
На счету 23-летней Лыскун серебро чемпионата мира 2022 года (10-метровая вышка, микст), четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды на чемпионатах Европы. Также она принимала участие в двух последних Олимпиадах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили