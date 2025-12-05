Украинская триатлонистка оскорбила решившую выступать за Россию Лыскун

Победительнице этапов Кубка мира и Европы Юлии Елистратовой не понравилось решение чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун сменить гражданство

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Победительница этапов Кубка мира и Европы по триатлону украинка Юлия Елистратова оскорбила соотечественницу Софию Лыскун, чемпионку Европы по прыжкам в воду, которая сменила гражданство на российское.

«Очень хотела бы встретиться с ней лично, и здесь вся моя учтивость и дипломатичность пошли бы насмарку. Если найти одно слово: мразь», — написала Елистратова в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Уроженка Луганска Лыскун ранее сообщила, что приняла решение сменить гражданство ради профессионального роста и из-за отсутствия поддержки.

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт назвал решение Лыскун предательством.

На счету 23-летней Лыскун серебро чемпионата мира 2022 года (10-метровая вышка, микст), четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды на чемпионатах Европы. Также она принимала участие в двух последних Олимпиадах.