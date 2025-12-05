Звонарева в 41 год вышла в полуфинал крупного турнира ITF

Бывшая вторая ракетка мира за выход в финал поборется с 16-летней британкой Микой Стойсавлевич

Вера Звонарева (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева вышла в полуфинал турнира ITF категории W100 в Дубае (ОАЭ).

В 1/4 финала 41-летняя россиянка обыграла соотечественницу Софью Лансере, 455-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Следующей соперницей Звонаревой будет 16-летняя британка Мика Стойсавлевич (342-й номер рейтинга WTA).

До турнира в Дубае Звонарева не выходила на корт с прошлого года, когда она выступила в парном и смешанном разрядах на «Ролан Гаррос». В одиночке она последний раз играла в мае 2024-го в квалификации турнира WTA в Страсбурге.

Три матча подряд в одиночном разряде Звонарева последний раз выигрывала в августе 2024 года, когда преодолела квалификацию на US Open.

Среди титулов Звонаревой пять побед на турнирах «Большого шлема» (три в парном разряде и две в миксте), бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночке и победа на Итоговом турнире WTA в парах (2023).

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $100 тыс., W100 — самая престижная категория турниров ITF (уровень ниже турниров WTA и WTA125).