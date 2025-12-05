Как прошел второй день визита Владимира Путина в Индию. Фоторепортаж
Президент России Владимир Путин второй день находится в Индии с официальным визитом. Он возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди, провел переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди и посетил Российско-индийский бизнес-форум. Второй день российского лидера в Нью-Дели — в фоторепортаже РБК
Кортеж Владимира Путина проезжает по Нью-Дели к месту торжественного приема в президентском дворце Раштрапати Бхаван, построенном в 1929 году для вице-короля Индии.
В президентском дворце Путина встретили почетный караул. Прием начался на большой площади перед дворцом, на которой возвышается Джайпурская колонна — подарок вице-королю Индии от правителя княжества Джайпур.
Во время официальной церемонии прозвучал российский гимн, потом Путин провел смотр индийских войск.
Российский лидер приветствует премьер-министру Индии Моди у дверей Хайдарабад-хауса. Это гостевой дом премьера, где он проводит встречи с иностранными лидерами, государственные банкеты, пресс-конференции и другие мероприятия.
В церемонии приняла участие президент страны Драупади Мурму.
Владимир Путин и президент Индии Драупади Мурму (в центре) приветствуют российскую делегацию на церемонии официальной встречи.
Перед началом переговоров Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в Раджгхате, рассыпав по нему лепестки роз. Мемориал представляет собой место кремации Ганди у реки Джамны, в центре стоит черный мраморный помост с высеченными последними словами Ганди — «Хэ Рам» («О, Боже!» на хинди).
По результатам переговоров Путин и Моди сделали совместное заявление. В нем говорится, что Россия и Индия будут продолжать стремиться к миру и стабильности не только в полицентричной Азии, но и в многополярном мире.
После переговоров Путин и Моди посетили в 23-й ежегодный Российско-индийский бизнес-форум. Стороны обсудили расширение индийских поставок в Россию, промышленное сотрудничество, закупки продовольствия и фармпродукции, взаимодействие в сфере высоких технологий и привлечение трудовых мигрантов.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили