Политика⁠,
0

Как прошел второй день визита Владимира Путина в Индию. Фоторепортаж

Президент России Владимир Путин второй день находится в Индии с официальным визитом. Он возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди, провел переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди и посетил Российско-индийский бизнес-форум. Второй день российского лидера в Нью-Дели — в фоторепортаже РБК
Кортеж Владимира Путина проезжает по Нью-Дели к месту торжественного приема в президентском дворце Раштрапати Бхаван, построенном в 1929 году для вице-короля Индии.
Фото: Константин Завражин / Sputnik / Reuters

В президентском дворце&nbsp;Путина встретили почетный&nbsp;караул. Прием начался на большой площади перед дворцом, на которой возвышается Джайпурская колонна&nbsp;&mdash; подарок вице-королю Индии от правителя княжества Джайпур.
Фото: Altaf Hussain / Reuters

Во время официальной церемонии прозвучал российский гимн, потом&nbsp;Путин провел смотр индийских войск.
Фото: Константин Завражин / Sputnik / Reuters

Российский лидер приветствует&nbsp;премьер-министру&nbsp;Индии Моди у дверей Хайдарабад-хауса. Это гостевой дом премьера, где он проводит встречи с иностранными&nbsp;лидерами, государственные банкеты, пресс-конференции и другие мероприятия.
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Днем ранее Моди встретил Путина, прибывшего в страну, у трапа самолета. 4 декабря политики провели неофициальную встречу тет-а-тет.
Фото: Adnan Abidi / Reuters

В церемонии приняла участие президент страны&nbsp;Драупади Мурму.
Фото: Altaf Hussain / Reuters

Владимир Путин и президент Индии Драупади Мурму (в центре) приветствуют&nbsp;российскую делегацию на церемонии официальной встречи.
Фото: Константин Завражин / Sputnik / Reuters

Перед началом&nbsp;переговоров Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в Раджгхате, рассыпав по нему лепестки роз. Мемориал представляет собой место кремации Ганди у реки Джамны, в центре стоит черный мраморный помост с высеченными последними словами Ганди&nbsp;&mdash; &laquo;Хэ Рам&raquo; (&laquo;О, Боже!&raquo; на хинди).
Фото: Pankaj Nangia / Reuters

По результатам переговоров Путин и Моди&nbsp;сделали совместное заявление. В нем&nbsp;говорится, что Россия и Индия будут продолжать стремиться к&nbsp;миру и стабильности не только в полицентричной Азии, но и в многополярном мире.&nbsp;
Фото: Elke Scholiers / Getty Images

После переговоров Путин и Моди посетили в 23-й&nbsp;ежегодный Российско-индийский бизнес-форум. Стороны обсудили расширение индийских поставок в Россию, промышленное сотрудничество, закупки продовольствия и фармпродукции, взаимодействие в сфере высоких технологий и привлечение трудовых&nbsp;мигрантов.
Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters

