 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Моди допустил рост товарооборота с Россией до $100 млрд раньше срока

Россия и Индия могут достичь цели товарооборота в $100 млрд раньше 2030 года, заявил Моди. По разным данным, сейчас этот показатель составляет до $70 млрд. С 2022-го торговля между странами выросла в шесть раз
Владимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Россия и Индия могут достичь цели товарооборота в $100 млрд гораздо раньше 2030 года, заявил индийский премьер Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров, передает корреспондент РБК.

О таких целевых показателях программы развития экономического сотрудничества России и Индии ранее упомянул президент России Владимир Путин. Он добавил, что индийские предприниматели заинтересованы в торговле с Россией.

«Мы провели вчера обстоятельные переговоры. Я считаю, что нам не нужно ждать до 2030 года, мы можем достичь этой цели гораздо раньше», — ответил Моди.

Он подчеркнул, что уже начались переговоры по созданию зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Индийский премьер считает, что Москва и Нью-Дели могут за очень короткое время «достичь очень амбициозных целей, будь то в бизнесе или дипломатии».

Опубликовано совместное заявление Путина и Моди из 70 пунктов
Политика
Владимир Путин и Нарендра Моди

В преддверие визита Путина в Индию замглавы его администрации Максим Орешкин подчеркивал, что движение от текущих $60 млрд товарооборота России с Индией к $100 млрд «произойдет в основном за счет роста поставок индийских товаров и услуг на российский рынок».

В ноябре посол России в Индии Денис Алипов упоминал, что с 2022-го объемы торговли между странами достигли оборота в $70 млрд. По его словам, с 2022 года объемы торговли возросли более, чем в шесть раз, сделав Россию четвертым крупнейшим торговым партнером Индии.

Он также рассказал, что Москва впервые вошла в топ-5 основных поставщиков продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Индию. Последние годы наблюдается рост двусторонней торговли сельскохозяйственными товарами между Россией и Индией, добавил он.

Моди назвал «умелым» вклад Путина в отношения России и Индии
Политика
Фото:Александр Казаков / Reuters

Путин находится в Индии с государственным визитом с 4 декабря. Переговоры Путина и Моди продолжались более двух часов. Глава государства отмечал, что обе стороны удовлетворены результатами состоявшейся встречи. По итогам визита будет подписан «важный пакет документов».

В своем совместном заявлении по итогам переговоров в Нью-Дели Путин и Моди положительно оценили взаимовыгодные отношения двух стран, которые охватывают политико-стратегическую и военную сферы, сферу безопасности, торговлю и инвестиции, энергетику, науку, мирный атом, космос, культуру, образование и гуманитарное сотрудничество.

Как считает Моди, основы стратегического партнерства России и Индии были заложены благодаря умелому руководству Путина. «За последние 25 лет президент Путин неоднократно подпитывал эти взаимоотношения своим умелым руководством и своим видением», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Нарендра Моди Владимир Путин
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Опубликовано совместное заявление Путина и Моди из 70 пунктов
Политика
Моди назвал «умелым» вклад Путина в отношения России и Индии
Политика
Моди назвал важным событием встречу с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 15:51
Взятки на ₽1,3 млрд и фуражка Гитлера: чем известен Тимур Иванов 16:08
Делобанк отменил комиссию за международные b2b-платежи в декабре Отрасли, 16:08
Медведев предложил США отправить «лучшие в мире подлодки» к Франции Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Моди допустил рост товарооборота с Россией до $100 млрд раньше срока Экономика, 15:58
Звонарева в 41 год вышла в полуфинал крупного турнира ITF Спорт, 15:58
Украинская триатлонистка оскорбила решившую выступать за Россию Лыскун Спорт, 15:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как налоговая реформа отразится на компаниях Радио, 15:57
Власти США назвали ожидаемое число иностранных гостей на ЧМ-2026 Спорт, 15:55
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Глава Euroclear пообещала оспорить в суде план изъятия российских активов Политика, 15:45
Увольнение как развод: какие вопросы задать сотруднику на exit-интервью Образование, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
В Кремле назвали последствия отказа Киева выполнить требования Москвы Политика, 15:38