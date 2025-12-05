Моди допустил рост товарооборота с Россией до $100 млрд раньше срока
Россия и Индия могут достичь цели товарооборота в $100 млрд гораздо раньше 2030 года, заявил индийский премьер Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров, передает корреспондент РБК.
О таких целевых показателях программы развития экономического сотрудничества России и Индии ранее упомянул президент России Владимир Путин. Он добавил, что индийские предприниматели заинтересованы в торговле с Россией.
«Мы провели вчера обстоятельные переговоры. Я считаю, что нам не нужно ждать до 2030 года, мы можем достичь этой цели гораздо раньше», — ответил Моди.
Он подчеркнул, что уже начались переговоры по созданию зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Индийский премьер считает, что Москва и Нью-Дели могут за очень короткое время «достичь очень амбициозных целей, будь то в бизнесе или дипломатии».
В преддверие визита Путина в Индию замглавы его администрации Максим Орешкин подчеркивал, что движение от текущих $60 млрд товарооборота России с Индией к $100 млрд «произойдет в основном за счет роста поставок индийских товаров и услуг на российский рынок».
В ноябре посол России в Индии Денис Алипов упоминал, что с 2022-го объемы торговли между странами достигли оборота в $70 млрд. По его словам, с 2022 года объемы торговли возросли более, чем в шесть раз, сделав Россию четвертым крупнейшим торговым партнером Индии.
Он также рассказал, что Москва впервые вошла в топ-5 основных поставщиков продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Индию. Последние годы наблюдается рост двусторонней торговли сельскохозяйственными товарами между Россией и Индией, добавил он.
Путин находится в Индии с государственным визитом с 4 декабря. Переговоры Путина и Моди продолжались более двух часов. Глава государства отмечал, что обе стороны удовлетворены результатами состоявшейся встречи. По итогам визита будет подписан «важный пакет документов».
В своем совместном заявлении по итогам переговоров в Нью-Дели Путин и Моди положительно оценили взаимовыгодные отношения двух стран, которые охватывают политико-стратегическую и военную сферы, сферу безопасности, торговлю и инвестиции, энергетику, науку, мирный атом, космос, культуру, образование и гуманитарное сотрудничество.
Как считает Моди, основы стратегического партнерства России и Индии были заложены благодаря умелому руководству Путина. «За последние 25 лет президент Путин неоднократно подпитывал эти взаимоотношения своим умелым руководством и своим видением», — сказал он.
