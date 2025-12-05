 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Медведев предложил США отправить «лучшие в мире подлодки» к Франции

Медведев напомнил США о «лучших подлодках» после данных о тайном разговоре ЕС
Фото: Dave Fliesen / Getty Images
Фото: Dave Fliesen / Getty Images

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Вашингтону отправить к берегам Франции свои подлодки после того, как Spiegel сообщил о тайном телефонном разговоре европейских лидеров про «предательство» США.

«Может быть, пора отправить к берегам Франции пару «лучших в мире подводных лодок» 😂?», — написал Медведев в X. Цитата, которую приводит Медведев, отсылает к заявлению президента США Дональда Трампа, который в начале августа приказал разместить две американские подлодки «в соответствующих регионах» после слов замглавы российского Совбеза.

Ранее на этой неделе газета Spiegel написала, что в «тайном» телефонном разговоре, в котором в том числе участвовали французский и украинский президенты Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, лидер Франции заявил, что США могут предать Украину.

Материал дополняется

Теги
Персоны
подлодки США Франция
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
