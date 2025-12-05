Медведев предложил США отправить «лучшие в мире подлодки» к Франции

Медведев напомнил США о «лучших подлодках» после данных о тайном разговоре ЕС

Фото: Dave Fliesen / Getty Images

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Вашингтону отправить к берегам Франции свои подлодки после того, как Spiegel сообщил о тайном телефонном разговоре европейских лидеров про «предательство» США.

«Может быть, пора отправить к берегам Франции пару «лучших в мире подводных лодок» 😂?», — написал Медведев в X. Цитата, которую приводит Медведев, отсылает к заявлению президента США Дональда Трампа, который в начале августа приказал разместить две американские подлодки «в соответствующих регионах» после слов замглавы российского Совбеза.

Ранее на этой неделе газета Spiegel написала, что в «тайном» телефонном разговоре, в котором в том числе участвовали французский и украинский президенты Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, лидер Франции заявил, что США могут предать Украину.

Материал дополняется