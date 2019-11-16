Мединский раскритиковал Фонд кино за неудачи в продвижении кино

По его словам, он давно ставил такую задачу «соответствующему департаменту министерства». Есть и проблемы и с прокатом в Европе, где все ориентируются не на рынок, а на фестивали

Владимир Мединский (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Министр культуры Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российских фильмов за рубежом, сообщает агентство ТАСС. Отвечая на соответствующий вопрос в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культура форума, глава ведомства охарактеризовал эту тему как «боль».

«Что касается продвижения нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль. Я соответствующему департаменту министерства давно ставил такую задачу, у нас Фонд кино специализирован на организации показов. Они со своей задачей не справляются», — сказал министр.

Раскритиковал Мединский Фонд кино и за невыполнение задачи по развитию кинотеатров в малых городах России. «Не может организовать компанию, которая будет этим заниматься. Какой уж там зарубеж», — сказал министр.

При этом Мединский отметил проблемы и с европейскими прокатчиками, которые занимаются отбором российского кино и при этом ориентируются в основном на фестивали. «Полное ощущение, что чем хуже будет показана режиссером российская действительность, тем больше шансов попасть на фестиваль», — заявил министр.

В феврале прошлого года Мединский поручил провести ревизию эффективности деятельности «Роскино» по поддержке продвижения российской анимационной и киноиндустрии. Глава ведомства тогда заявил, что в год на оплату стендов тратится от 30 до 40 млн руб., а на что тратятся эти деньги непонятно.

В мае этого года исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов заявлял о возможном проведении конкурса по отбору организаций по продвижению российского кино на зарубежных кинорынках. Потенциальными участниками конкурса назывались Российский экспортный центр, а также новая организация, среди возможных учредителей которой упоминались «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа и студия «Союзмультфильм».