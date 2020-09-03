«Детский мир» ушел в мир

АФК «Система» выходит из капитала популярной торговой сети

АФК «Система», владевшая «Детским миром» с середины 1990-х, перестает быть его акционером. Вместе с РКИФ она выручит от продажи блокпакета ретейлера ₽20,7 млрд, а «Детский мир» станет компанией со 100% акций в свободном обращении

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Крупнейшие акционеры «Детского мира» — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — в ночь с 1 на 2 сентября 2020 года полностью реализовали свои доли в компании, говорится в поступившем в РБК сообщении «Системы».

Инвесторам предложили по ускоренной процедуре 184 750 001 акцию компании, или 25% плюс одна акция, из них 20,38% принадлежали «Системе», 4,62% — РКИФ. Сделка по продаже акций должна завершиться в ближайшие дни, после чего ретейлер станет компанией, почти 100% акций которой находятся в свободном обращении, за исключением квазиказначейских бумаг и акций, принадлежащих менеджменту и директорам.

В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 112 руб. На закрытии Московской биржи акции стоили 112,96 руб., то есть пакет был продан с дисконтом менее 1%. Суммарно акционеры компании получат по итогам размещения 20,7 млрд руб. Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, Сбербанк и ВТБ. Букраннером сделки был также Альфа-банк.

Большинство покупателей — международные инвестиционные фонды из Великобритании и США, пояснил РБК представитель «Системы».

«Детский мир» по состоянию на 31 августа управляет 784 магазинами, включая сеть магазинов «Детский мир», сети магазинов «ПВЗ Детмир», ELC (в России) и ABC, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». Группа является крупнейшим российским ретейлером, специализирующимся на продажах товаров для детей и материнства, ее доля рынка, по собственным данным, — 26%.

АФК была совладельцем «Детского мира» с середины 1990-х годов. Почему корпорация решила полностью выйти из актива и как будет работать «Детский мир», не имея основного акционера, — в материале РБК.

Как «Детский мир» поменялся при «Системе»

АФК стала акционером детского ретейлера в 1994 году, компания приобрела у московского правительства 43% АО «Детский мир» (владел и управлял универмагом «Детский мир» на Лубянке). Впоследствии корпорация увеличила долю в компании и начала развивать собственную сеть магазинов.

В 2000 году (первые доступные данные) выручка «Детского мира» составляла 355 млн руб. В первом полугодии 2020 года выручка достигла 59,9 млрд руб. (+7,1% к уровню января—июня 2019 года), а прибыль — 1,1 млрд руб. (минус 49,7% к прошлогодним показателям).

Холдинг успешно завершил инвестиционный цикл и трансформацию «Детского мира», сказал президент «Системы» Владимир Чирахов, комментируя размещение бумаг ретейлера. «С нашей помощью компания, которая в начале 1990-х годов владела лишь двумя десятками магазинов, превратилась в ведущую федеральную сеть с 784 магазинами и быстрорастущими онлайн-продажами, с международным присутствием в Казахстане и Белоруссии», — процитированы слова Чирахова в сообщении компании.

РКИФ стал акционером «Детского мира» в январе 2016 года, купив 23,1% акций за 9,75 млрд руб.

Без Лубянки Менеджменту «Детского мира» и АФК «Системы» не удалось вернуть магазин «Детский мир» в историческое здание на Лубянке. В 2009 году АФК «Система» продала за символические 60 руб. свою девелоперскую «дочку» «Система-галс», занимавшуюся реконструкцией центрального магазина, а само здание — банку ВТБ в рамках реструктуризации долга более чем на $1,3 млрд. «Детский мир» хотел стать якорным арендатором в обновленном универмаге, но в 2015 году эти площади занял британский магазин игрушек Hamleys World.

Почему корпорация продала актив

«Система» с 2018 года искала покупателя на свой пакет в «Детском мире», который на тот момент составлял 52,1%. Аналитики отмечали, что таким образом корпорация намерена сократить долговую нагрузку, резко возросшую из-за необходимости выплатить компенсацию «Роснефти» из-за реорганизации бывшего актива АФК — «Башнефти». Владимир Евтушенков ранее говорил, что на «Детский мир» есть 12 претендентов. «Жаба душит его продавать, но это не исключено. Во всяком случае, точно уже нет такой необходимости, что это нужно было [бы] сделать завтра и любой ценой», — объяснял он в интервью РБК.

Среди претендентов на «Детский мир» называли группу «Сафмар» Михаила Гуцериева и структуры Сулеймана Керимова. В середине 2019 года «Система» оценивала свой пакет в 35 млрд руб. Однако продать его стратегическому инвестору не удалось, и корпорация начала реализовывать акции по частям. Осенью 2019 года «Система» и РКИФ продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) за 15,9 млрд руб., а в июне этого года — еще около 16% акций почти за 11 млрд руб. Как подчеркнул содиректор РКИФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, «Детский мир» «заново открыл российский рынок акций для иностранных инвесторов в июне 2020 года, став первой российской компанией, разместившей акции после начала пандемии коронавируса».

Детский ретейлер стал историей успеха для АФК «Система», с момента первичного размещения в 2017 году он принес более 60 млрд руб. в виде поступлений от размещений акций и дивидендов, приводятся в сообщении слова Чирахова. Полученные в результате выхода из актива средства АФК планирует использовать «в том числе для погашения долговых обязательств», сообщала компания. На 31 марта общий долг корпорации составлял 207,8 млрд руб. (pdf.)

Управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров считает, что АФК «Система» как финансовый инвестор, который создал качественный бизнес, искала возможности выйти из него с максимальной выгодой и нашла способ, который позволил сделать это наиболее оптимально. «АФК «Система» — диверсифицированный холдинг, в дальнейшем будут продаваться другие его активы, и выбранный путь продажи доли показывает, что компания способна максимизировать выручку и от них», — полагает Цупров.

Как сделка отразится на «Детском мире»

Хотя АФК «Система» полностью прекратит свое участие в акционерном капитале «Детского мира», члены совета директоров ретейлера, аффилированные с корпорацией, сохранят места в совете. В дальнейшем начнется поиск новых кандидатов для его нового состава, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам, уточнили в «Системе».

В конце августа «Детский мир» представил инвесторам новую стратегию развития. В ней, в частности, компания объявила о цифровой трансформации, которая затронет все форматы. В среднесрочной перспективе доля онлайн-канала продаж ретейлера должна достичь 45%, также он запланировал выйти в сегмент онлайн-услуг по найму нянь и другого персонала, телемедицины в части педиатрического мониторинга и отслеживания беременности, а также платного учебного и развлекательного контента.

Цупров настороженно относится к тому, что теперь «Детский мир» станет компанией со 100% акций в свободном обращении. «В мире много примеров, когда в подобных случаях без сильного акционера компании деградируют. Это была одна из причин, почему мы не стали участвовать в размещении», — объяснил он. Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, напротив, считает, что серьезных рисков для компании без крупного акционера, вероятнее всего, не будет. «Хотя ситуация, когда компания управляется независимым советом директоров, более характерна для развитых стран, «Детский мир» справится. АФК «Система» выполнила свою миссию с точки зрения развития бизнеса, а текущий состав менеджмента «Детского мира» вызывает доверие, у компании стабильное финансовое состояние и ясная стратегия, которая отражает сегодняшние реалии рынка — это все даст возможности для нормального развития», — оптимистичен Бурмистров.