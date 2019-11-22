АФК «Система» и РКИФ продали пакет «Детского мира» почти за 16 млрд руб.

АФК «Система» и РКИФ продали пакет «Детского мира» почти за 16 млрд руб.

Почти четверть акций ретейлера продали за 15,9 млрд руб. После сделки у АФК осталось 33,4%, вырученные средства компания планирует отправить на снижение долговой нагрузки

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) ретейлера «Детский мир», говорится в поступившем в РБК совместном сообщении АФК «Система» и РКИФ.

В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 91 руб, в итоге акционеры получат приблизительно 15, 9 млрд руб., в том числе АФК «Система» — 12,5 млрд руб. Новых инвесторов компания не раскрыла. На закрытии торгов в четверг, 21 ноября, стоимость акций «Детского мира» составила 93 руб.

По итогам сделки доля АФК» Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 33,4%, РКИФ — 9%, в свободном обращении остается — 57,6%. Акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. Денежные средства «Система» планирует использовать в том числе на снижение своей долговой нагрузки (на 30 июня финансовые обязательства АФК составляли 222,1 млрд руб.).

«Мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении», — назвал цели сделки по предложению акций президент АФК «Система» Андрей Дубовсков. По его словам, эти задачи выполнены — сделка вызвала большой интерес у разных категорий акционеров в России и мире.