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Бизнес ,  
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АФК «Система» и РКИФ продали пакет «Детского мира» почти за 16 млрд руб.
Почти четверть акций ретейлера продали за 15,9 млрд руб. После сделки у АФК осталось 33,4%, вырученные средства компания планирует отправить на снижение долговой нагрузки
Детский мир DSKY ₽93 -2,31% Купить
АФК Система AFKS ₽16 -1,08% Купить

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) ретейлера «Детский мир», говорится в поступившем в РБК совместном сообщении АФК «Система» и РКИФ.

В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 91 руб, в итоге акционеры получат приблизительно 15, 9 млрд руб., в том числе АФК «Система» — 12,5 млрд руб. Новых инвесторов компания не раскрыла. На закрытии торгов в четверг, 21 ноября, стоимость акций «Детского мира» составила 93 руб.

По итогам сделки доля АФК» Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 33,4%, РКИФ — 9%, в свободном обращении остается — 57,6%. Акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. Денежные средства «Система» планирует использовать в том числе на снижение своей долговой нагрузки (на 30 июня финансовые обязательства АФК составляли 222,1 млрд руб.).

Бизнес
АФК «Система» продаст инвесторам часть своего пакета «Детского мира»

«Мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении», — назвал цели сделки по предложению акций президент АФК «Система» Андрей Дубовсков. По его словам, эти задачи выполнены — сделка вызвала большой интерес у разных категорий акционеров в России и мире.

Представитель АФК «Система» сообщил, что акционеры наблюдали высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов. Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также США. Конкретных названий компаний новых акционеров собеседник РБК не назвал.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Левинская, Константин Нагаев
Теги: АФК Система, «Детский мир»
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