Экс-гендиректор «Детского мира» возглавит АФК «Система»

Назначение выходца из «Детского мира» президентом «Системы» прерывает уже более десятилетнюю традицию, когда корпорацию возглавляли руководители ее крупнейшей «дочки» МТС — Леонид Меламед (с 2008 по 2011 год), Михаил Шамолин (2011–2018 годы) и Дубовсков (2018–2020 годы).

Чирахов с отличием окончил академию ФСБ в 1996 году по специальности «прикладная математика» с присуждением квалификации «инженер-математик», а 2001 году — Академию народного хозяйства при правительстве по специальности «менеджмент». В 2013 году окончил курс Executive MBA в Московской школе управления «Сколково».

Как новый президент «Системы» менял «Детский мир»

Чирахов работал в «Детском мире» с 2012 года, он пришел в компанию на должность директора по коммерческой деятельности, а уже через полгода ее возглавил. До этого он был гендиректором конкурирующего детского ретейлера «Кораблик», который ИД Retailer в отраслевом рейтинге по итогам 2009–2011 годов называл наиболее эффективной компанией в детской рознице: выручка «Кораблика» в 2011 году составила почти 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 332 млн руб. «Детский мир» тогда шестой год подряд терпел убытки.

Топ-менеджер говорил в интервью РБК, что принял предложение возглавить «Детский мир» из-за желания работать «в легендарной компании» и из-за «амбициозности задач», которые перед ним ставили акционеры: вывести компанию на безубыточный уровень и добиться ее эффективности.

Чирахов привел из «Кораблика» в «Детский мир» 70 менеджеров. Новая команда начала преобразования в компании с сокращения расходов на персонал: только за первые четыре месяца количество офисных сотрудников уменьшилось на 20%, около 200 человек покинули ретейлера, постепенно снизилось и число работников в магазинах. «Детский мир» сфокусировался на проработке отношений с поставщиками, ремонте старых точек и открытии новых магазинов, одновременно занимаясь сокращением долговой нагрузки и работой над онлайн-магазином. Первый год после назначения Чирахова компания закончила с чистой прибылью по US GAAP: 456 млн руб. против чистого убытка 217 млн руб. в 2011-м.

За семь лет работы Чирахова «Детский мир» почти в четыре раза нарастил долю рынка в детской рознице — с 7 до 26%, следует из презентации ретейлера по итогам 2019 года. Группа теперь работает не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии, в 2020 году вышла в Киргизию.

В конце февраля, когда стало известно, что Чирахов покидает пост гендиректора «Детского мира» (3 апреля был избран председателем его совета директоров), несколько источников РБК утверждали, что он может возглавить «Систему». Его кандидатура на пост президента корпорации рассматривалась еще весной 2018 года, когда в отставку уходил Шамолин, рассказывал один из собеседников РБК, близкий к «Системе». Но тогда выбор пал на Дубовскова.

В конце февраля источник, близкий к «Системе», говорил РБК, что никаких решений по поводу смены президента АФК «не принималось». Другой собеседник РБК ранее говорил, что Чирахов вряд ли покинет «Детский мир» до тех пор, пока «Система» не продаст свою долю в ретейлере. До мая 2020 года у АФК действует ограничение на отчуждение оставшихся акций «Детского мира» (33,4%). Сам Чирахов тогда отказывался комментировать свои дальнейшие планы.