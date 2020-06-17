Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 69,75 (-0,64) Quote, 16 июн, 14:03
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 79,04 (-0,1) Quote, 16 июн, 14:03
WP сообщила о затягивании Пентагоном сокращения группировки в Германии Политика, 09:50 Президент Гондураса заразился коронавирусом Политика, 09:47 Как снять видео, которое досмотрят до конца РБК Стиль и Huawei, 09:40 Синоптик предупредила о похолодании в Москве на 10 градусов Общество, 09:38 Крупнейшие акционеры «Детского мира» продали инвесторам 15,94% ретейлера Бизнес, 09:34 Журналист допустил переезд в Россию кричавшего «Слава Украине» футболиста Спорт, 09:28 Счетная палата составила рейтинг ведомств по конкурентности закупок Общество, 09:23 Медведев предупредил о максимальном падении ВВП со времен Второй мировой Экономика, 09:21 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 09:10 Банк непрофильных активов оценит заложенный по кредитам кинобизнес Мамута Технологии и медиа, 09:00 Как предотвращать репутационные кризисы и отличать заказные инфокампании Pro, 08:59 В Татарстане легкомоторный самолет сел на дорогу из-за отказа двигателя Общество, 08:57 Медведев заявил о важности не допустить недовольство из-за мер по COVID Общество, 08:52 Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками РБК и БКС, 08:37
Новости без коронавируса ,  
0 

Крупнейшие акционеры «Детского мира» продали инвесторам 15,94% ретейлера

АФК «Система» и РКИФ завершили ускоренное размещение акций «Детского мира». В рамках сделки акционеры выручат 10,9 млрд руб. Средства пойдут среди прочего на погашение долгов АФК «Система»
Детский мир DSKY ₽96,8 -1,33% Купить
АФК Система AFKS ₽16,95 +2,83% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в среду закрыли книгу заявок на приобретение акций в рамках ускоренного размещения российского детского ретейлера — компании «Детский мир», говорится в сообщении «Системы».

Как и планировали днем ранее, крупнейшие акционеры детского ретейлера предложили 117 777 459 существующих акций компании, что соответствует 15,94% акционерного капитала «Детского мира». В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 93 руб., совокупно стоимость сделки составит 10,9 млрд руб. В том числе АФК «Система» получит 8,9 млрд руб.

АФК «Система» планирует использовать средства от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

Сделка прошла с небольшим дисконтом к стоимости пакета на закрытии торгов Московской фондовой биржи (96,8 руб. за акцию), его совокупная стоимость составляла 11,4 млрд руб.

По данным АФК «Система», спрос намного превысил предложение, он был самым высоким за время всех публичных размещений «Детского мира», что позволило продать акции широкому кругу инвесторов. Названия компаний инвесторов не раскрываются, однако известно, что 63% сделки покрыли иностранные инвесторы, а 37% — российские.

После завершения сделки доля АФК «Система» в уставном капитале компании составит 20,38% (с 33,38%), доля РКИФ — 4,62% (7,56%). Объем акций в свободном обращении составит 75%.

Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Также букраннером сделки выступил Альфа-банк.

Продающие акционеры приняли на себя обязательства по неотчуждению акций компаний (lock-up) в течение 90 календарных дней с даты завершения предложения.

АФК «Система» и РКИФ предложат инвесторам чуть менее 16% «Детского мира»
Бизнес
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Значительный интерес к предложению отражает фундаментальную инвестиционную привлекательность «Детского мира». В рост компании все больший вклад вносят онлайн-каналы продаж, подтверждая правильность стратегического выбора омниканальной модели. Мы всегда были убеждены, что все акционеры компании заинтересованы в повышении ликвидности акций, и делали все необходимое для этого», — сказал президент АФК «Система» Владимир Чирахов, он процитирован в сообщении компании.

Чирахов отметил, что ранее ликвидность компании выросла благодаря SPO в 2019 году. Тогда почти четверть акций ретейлера были проданы за 15,9 млрд руб. Теперь с увеличением доли акций в свободном обращении ликвидность компании значительно увеличится.

«АФК «Система» остается крупным акционером «Детского мира» и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, нацеленное на укрепление лидерства на рынке, развитие онлайн-каналов продаж и расширение географии присутствия», — добавил президент.

По состоянию на 31 мая 2020 года «Детский мир» управлял 851 магазином в России, Белоруссии и Казахстане. Кроме флагманского бренда ретейлер занимается развитием сетей ELC, ABC и магазинов товаров для животных «Зоозавр». В первом квартале 2020 года выручка торговой сети «Детский мир» выросла на 11,2% год к году и составила 31 млрд руб.

Автор: Анна Левинская
Теги: «Детский мир», АФК «Система», РКИФ
Материалы по теме
АФК «Система» и РКИФ предложат инвесторам чуть менее 16% «Детского мира»
Бизнес
«Детский мир» отчитался о выросшей до 110,9 млрд рублей годовой выручке
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter