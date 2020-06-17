Крупнейшие акционеры «Детского мира» продали инвесторам 15,94% ретейлера

АФК «Система» и РКИФ завершили ускоренное размещение акций «Детского мира». В рамках сделки акционеры выручат 10,9 млрд руб. Средства пойдут среди прочего на погашение долгов АФК «Система»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в среду закрыли книгу заявок на приобретение акций в рамках ускоренного размещения российского детского ретейлера — компании «Детский мир», говорится в сообщении «Системы».

Как и планировали днем ранее, крупнейшие акционеры детского ретейлера предложили 117 777 459 существующих акций компании, что соответствует 15,94% акционерного капитала «Детского мира». В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 93 руб., совокупно стоимость сделки составит 10,9 млрд руб. В том числе АФК «Система» получит 8,9 млрд руб.

АФК «Система» планирует использовать средства от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

Сделка прошла с небольшим дисконтом к стоимости пакета на закрытии торгов Московской фондовой биржи (96,8 руб. за акцию), его совокупная стоимость составляла 11,4 млрд руб.

По данным АФК «Система», спрос намного превысил предложение, он был самым высоким за время всех публичных размещений «Детского мира», что позволило продать акции широкому кругу инвесторов. Названия компаний инвесторов не раскрываются, однако известно, что 63% сделки покрыли иностранные инвесторы, а 37% — российские.