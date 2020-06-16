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АФК «Система» и РКИФ предложат инвесторам чуть менее 16% «Детского мира»

Крупнейшие акционеры «Детского мира» проведут ускоренное размещение акций компании. АФК «Система» и РКИФ предложат инвесторам приобрести 15,94%
Детский мир DSKY ₽96,8 -1,33% Купить
АФК Система AFKS ₽16,95 +2,83% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) проведут ускоренное размещение акций крупнейшего российского детского ретейлера — компании «Детский мир», следует из сообщения АФК «Система». Акционеры предложат уже эмитированные акции компании, принадлежащие напрямую АФК «Система» и РКИФ через его инвестиционные компании — Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

Крупнейшие акционеры «Детского мира» предложат приблизительно 118 млн существующих акций компании, что составляет около 15,94%. Книга заявок была открыта вечером во вторник, 16 июня 2020 года. В результате сделки планируется, что доля АФК «Система» в «Детском мире» снизится до 20,4% (с 33,38%), доля РКИФ — до 4,6% (с 7,56%).

«Детский мир» отчитался о выросшей до 110,9 млрд рублей годовой выручке
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Исходя из стоимости акций «Детского мира» на закрытии торгов Московской фондовой биржи (96,8 руб. за акцию), совокупная стоимость предложенного акционерами пакета может составлять 11,4 млрд руб.

Сроки формирования книги заявок и цены предложения АФК «Система» не раскрывает. Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Также Альфа-банк выступает букраннером сделки.

Средства, полученные в ходе продажи акций, АФК «Система» планирует использовать «в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств», сообщила компания. На конец первого квартала 2020 года финансовые обязательства корпорации составляли 207,8 млрд руб (.pdf).

АФК «Система» и РКИФ приняли на себя обязательства по неотчуждению акций компании (lock-up) в течение 90 календарных дней с даты завершения сделки.

Текущая сделка проходит спустя полтора месяца после того, как Владимир Чирахов, который семь лет был гендиректором «Детского мира», покинул этот пост и возглавил АФК «Система».

В ноябре 2019 года АФК «Система» и РКИФ провели SPO «Детского мира», тогда почти четверть акций ретейлера продали за 15,9 млрд руб. Акционеры не раскрывали названий компаний новых инвесторов, однако отмечали, что это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также из США.

По состоянию на 31 мая 2020 года «Детский мир» управлял 851 магазином в России, Белоруссии и Казахстане. Кроме флагманского бренда ретейлер занимается развитием сетей ELC, ABC и магазинов товаров для животных «Зоозавр». В первом квартале 2020 года выручка торговой сети «Детский мир» выросла на 11,2% год к году и составила 31 млрд руб.

Автор: Анна Левинская
Теги: «Детский мир», АФК «Система»
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