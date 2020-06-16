АФК «Система» и РКИФ предложат инвесторам чуть менее 16% «Детского мира»

Крупнейшие акционеры «Детского мира» проведут ускоренное размещение акций компании. АФК «Система» и РКИФ предложат инвесторам приобрести 15,94%

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) проведут ускоренное размещение акций крупнейшего российского детского ретейлера — компании «Детский мир», следует из сообщения АФК «Система». Акционеры предложат уже эмитированные акции компании, принадлежащие напрямую АФК «Система» и РКИФ через его инвестиционные компании — Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

Крупнейшие акционеры «Детского мира» предложат приблизительно 118 млн существующих акций компании, что составляет около 15,94%. Книга заявок была открыта вечером во вторник, 16 июня 2020 года. В результате сделки планируется, что доля АФК «Система» в «Детском мире» снизится до 20,4% (с 33,38%), доля РКИФ — до 4,6% (с 7,56%).

Исходя из стоимости акций «Детского мира» на закрытии торгов Московской фондовой биржи (96,8 руб. за акцию), совокупная стоимость предложенного акционерами пакета может составлять 11,4 млрд руб.

Сроки формирования книги заявок и цены предложения АФК «Система» не раскрывает. Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Также Альфа-банк выступает букраннером сделки.