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«Детский мир» займется онлайн-обучением и подбором нянь

«Детский мир» планирует нарастить долю онлайн-продаж в выручке до 45%. Также ретейлер начнет оказывать цифровые услуги
Детский мир DSKY ₽121,64 -1,51% Купить
АФК Система AFKS ₽21,36 -0,16% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Крупнейший российский ретейлер детских товаров «Детский мир» запланировал выйти в сегмент онлайн-услуг по найму нянь и другого персонала, телемедицины в части педиатрического мониторинга и отслеживания беременности, а также платного учебного и развлекательного контента, сообщила компания на презентации новой стратегии, передает корреспондент РБК.

Новые цифровые сервисы, как заявила гендиректор компании Мария Давыдова, помогут поддерживать доверие к бренду «Детский мир» и наращивать его целевую аудиторию, усилят программу лояльности, а также дадут возможность диверсифицировать бизнес. В 2021 году компания запустит пилоты двух таких сервисов.

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Глава управления интернет-торговли «Детского мира» Павел Пищиков уточнил, что в первую очередь компания займется разработкой нового каталога приложений. Ретейлер не исключает, что в части онлайн-услуг компания будет искать партнерства с уже существующими сервисами.

Пищиков также отметил, что развитие новых цифровых продуктов сможет «покрывать все потребности семьи и детей».

Что еще нового в стратегии «Детского мира»

  • Цифровая трансформация ретейлера затронет все его форматы. В среднесрочной перспективе доля онлайн-канала продаж должна достигнуть 45% (на 30 июня 2020 года она составляла 25% оборота). «Детский мир» планирует расширить ассортимент детских товаров до 2,4 млн наименований в течение трех-пяти лет за счет развития собственного маркетплейса, а также обеспечить доставку на следующий день не менее 80% всех онлайн-заказов за счет построения региональной логистической сети.
  • В 2021–2024 годах для дальнейшего развития омниканальной модели компания запустит пять распределительных центров, капитальные вложения в один региональный склад составят около 100 млн руб., инвестиции в федеральный распределительный центр — не более 2,5 млрд руб.
  • Капитальные затраты на развитие ИT-инфраструктуры составят 4 млрд руб.
  • К концу 2024 года ретейлер планирует открыть не менее 800 точек нового малого формата «ПВЗ Детмир» и еще не менее 300 магазинов традиционного формата «Детский мир». Также компания приняла решение масштабировать сеть товаров для животных «Зоозавр»: в среднесрочной перспективе будет открыто не менее 500 таких торговых точек. Преобразования коснутся и классических магазинов сети, в них будет проведен рестайлинг.
  • Компания откажется от развития сетей ELC (Early Learning Centre, 43 точки), которые работали по франшизе компании Mothercare, и ABC (15 точек). Доля этих сетей в общей выручке группы за 2019 год составила менее 1%, сообщила компания.
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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В первом полугодии по сравнению с январем—июнем 2019 года «Детский мир» нарастил выручку на 7,1%, до 59,9 млрд руб., его прибыль за тот же период снизилась на 49,7%, до 1,1 млрд руб. На 30 июня общее число магазинов ретейлера составило 850. Крупнейшим акционером компании является АФК «Система» (около 20,4%) Владимира Евтушенкова, еще 4,6% — у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), оставшиеся 75% акций составляет free-float.

Генеральный директор компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что упор на цифровизацию — верное стратегическое решение. «Рынок товаров для детей давно не растет, а сами потребители и дети, в частности, переключаются с игрушек на гаджеты и в целом проводят больше времени онлайн», — пояснил свое мнение Бурмистров. Основные точки роста в этом сегменте сейчас либо в онлайн-каналах, либо в малых городах, где «Детский мир» испытывает давление со стороны конкурентов — Ozon и Wildberries. «Новые малые форматы дадут ретейлеру полноценное географическое покрытие, а трафик в обновленных онлайн-каналах можно монетизировать, сделав локальное «суперприложение», — считает эксперт.

Автор: Анна Левинская
Теги: АФК «Система», онлайн, «Детский мир»
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