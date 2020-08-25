«Детский мир» займется онлайн-обучением и подбором нянь

«Детский мир» планирует нарастить долю онлайн-продаж в выручке до 45%. Также ретейлер начнет оказывать цифровые услуги

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Крупнейший российский ретейлер детских товаров «Детский мир» запланировал выйти в сегмент онлайн-услуг по найму нянь и другого персонала, телемедицины в части педиатрического мониторинга и отслеживания беременности, а также платного учебного и развлекательного контента, сообщила компания на презентации новой стратегии, передает корреспондент РБК.

Новые цифровые сервисы, как заявила гендиректор компании Мария Давыдова, помогут поддерживать доверие к бренду «Детский мир» и наращивать его целевую аудиторию, усилят программу лояльности, а также дадут возможность диверсифицировать бизнес. В 2021 году компания запустит пилоты двух таких сервисов.

Глава управления интернет-торговли «Детского мира» Павел Пищиков уточнил, что в первую очередь компания займется разработкой нового каталога приложений. Ретейлер не исключает, что в части онлайн-услуг компания будет искать партнерства с уже существующими сервисами.

Пищиков также отметил, что развитие новых цифровых продуктов сможет «покрывать все потребности семьи и детей».