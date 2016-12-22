«Коммерсантъ» узнал о планах сенатора Керимова купить «Детский мир»

Сулейман Керимов может приобрести контрольный пакет сети «Детский мир» у АФК «Система». По данным «Коммерсанта», переговоры активизировались после снятия с сенатора во Франции обвинений в неуплате налогов

Фото: Ведомости / ТАСС

О том, что сенатор Сулейман Керимов планирует купить контрольный пакет крупнейшей сети детских товаров «Детский мир», газете «Коммерсантъ» сообщили источник, знающий о переговорах, и два собеседника в инвестиционных кругах.

Как уточняет газета, речь идет о 52,1% акций «Детского мира», которые на данный момент принадлежат АФК «Система» Владимира Евтушенкова. По информации издания, Керимов проявлял интерес к покупке у АФК пакета «Детского мира» еще около года назад, однако процесс застопорился после того, как Керимов был задержан во французской Ницце по подозрению в неуплате налогов.

После того, как обвинения с сенатора были сняты и он вернулся в Россию, переговоры активизировались, пишет издание. Кроме того, замечает газета, сняты обременения с принадлежащих АФК «Система» акций «Детского мира», заложенных для выполнения обязательств перед «Роснефтью».

Пакет АФК «Системы» в «Детском мире» в рамках сделки может стоить Керимову 45,81 млрд руб., подсчитала газета.

В августе Евтушенков говорил, что АФК «Система» готова продать контрольный пакет в «Детском мире». Тогда же он говорил, что на покупку доли «Системы» в «Детском мире» есть уже семь претендентов. Их имена Евтушенков тогда не назвал.

В АФК «Системе» «Коммерсанту» отказались прокомментировать детали переговоров. Представитель семьи Керимова отрицает факт переговоров, добавляет газета.