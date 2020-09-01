АФК «Система» решила полностью выйти из капитала «Детского мира»

Основные акционеры «Детского мира» — АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд — вновь продают акции ретейлера. На этот раз, избавившись от 25-процентного пакета, они планируют полностью выйти из капитала компании.

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) проведут размещение акций крупнейшего российского детского ретейлера — ПАО «Детский мир» по ускоренной процедуре, говорится в сообщении корпорации Владимира Евтушенкова.

Собственники «Детского мира» предложат инвесторам до 184,8 млн уже выпушенных акций ретейлера, что составляет 25% от акционерного капитала компании. Таким образом, если предложение будет реализовано полностью, «Система» и РКИФ полностью выйдут из капитала «Детского мира». Рыночная стоимость такого пакета исходя из стоимости одной акции «Детского мира» на Московской бирже в 112,96 руб. составляет примерно 20,9 млрд руб.

Сейчас АФК «Система» принадлежит 20,38%«Детского мира», РКИФ — 4,62%.