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АФК «Система» решила полностью выйти из капитала «Детского мира»

Основные акционеры «Детского мира» — АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд — вновь продают акции ретейлера. На этот раз, избавившись от 25-процентного пакета, они планируют полностью выйти из капитала компании.
Детский мир DSKY ₽113,42 -2,86% Купить
АФК Система AFKS ₽21,5 +0,53% Купить

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) проведут размещение акций крупнейшего российского детского ретейлера — ПАО «Детский мир» по ускоренной процедуре, говорится в сообщении корпорации Владимира Евтушенкова.

Собственники «Детского мира» предложат инвесторам до 184,8 млн уже выпушенных акций ретейлера, что составляет 25% от акционерного капитала компании. Таким образом, если предложение будет реализовано полностью, «Система» и РКИФ полностью выйдут из капитала «Детского мира». Рыночная стоимость такого пакета исходя из стоимости одной акции «Детского мира» на Московской бирже в 112,96 руб. составляет примерно 20,9 млрд руб.

Сейчас АФК «Система» принадлежит 20,38%«Детского мира», РКИФ — 4,62%.

Чем известен «Детский мир»

На 30 июня 2020 специализирующийся на детских товарах ретейлер управлял 850 магазинами. Помимо одноименных магазинов это также сети ELC, ABC и «Зоозавр».

В январе-июне этого года выручка «Детского мира» выросла на 7,1%, до 59,9 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 49,7%, до 1,1 млрд руб.

«Детский мир» займется онлайн-обучением и подбором нянь
Бизнес
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В АФК «Система» не комментируют причины выхода из капитала ретейлера. Средства, полученные в ходе продажи акций, корпорация, как указано в ее сообщении, планирует использовать «в том числе для погашения долговых обязательств».

Книга заявок была открыта вечером 1 сентября 2020 года. Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, Сбербанк и ВТБ. Букраннером сделки выступает также Альфа-банк.

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Акционеры освобождены от обязательства по неотчуждению акций в течение 90 календарных дней, в связи с состоявшейся в июне 2020 года продажей акций «Детского мира». Тогда «Система» и РКИФ продали почти четверть акций ретейлера за 15,9 млрд руб.

АФК «Система» и РКИФ предложат инвесторам чуть менее 16% «Детского мира»
Бизнес
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Хотя «Система» планирует значительно снизить или полностью прекратить свое участие в акционерном капитале «Детского мира», члены совета директоров ретейлера, аффилированные с корпорацией, сохранят места в совете. В дальнейшем начнется поиск новых кандидатов для его нового состава, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам, уточняет «Система».

Автор: Анна Левинская
Теги: «Детский мир», АФК «Система», РКИФ
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