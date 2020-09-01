АФК «Система» решила полностью выйти из капитала «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) проведут размещение акций крупнейшего российского детского ретейлера — ПАО «Детский мир» по ускоренной процедуре, говорится в сообщении корпорации Владимира Евтушенкова.
Собственники «Детского мира» предложат инвесторам до 184,8 млн уже выпушенных акций ретейлера, что составляет 25% от акционерного капитала компании. Таким образом, если предложение будет реализовано полностью, «Система» и РКИФ полностью выйдут из капитала «Детского мира». Рыночная стоимость такого пакета исходя из стоимости одной акции «Детского мира» на Московской бирже в 112,96 руб. составляет примерно 20,9 млрд руб.
Сейчас АФК «Система» принадлежит 20,38%«Детского мира», РКИФ — 4,62%.
Чем известен «Детский мир»
На 30 июня 2020 специализирующийся на детских товарах ретейлер управлял 850 магазинами. Помимо одноименных магазинов это также сети ELC, ABC и «Зоозавр».
В январе-июне этого года выручка «Детского мира» выросла на 7,1%, до 59,9 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 49,7%, до 1,1 млрд руб.