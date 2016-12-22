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Бизнес , 17:39
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Гуцериев стал претендентом на покупку «Детского мира»
Михаил Гуцериев стал одним из претендентов на покупку контрольного пакета акций АФК «Система» в группе компаний «Детский мир». Корпорации принадлежит 52,1% акций, которые летом она высвободила из-под залога
Михаил Гуцериев (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Одним из претендентов на покупку ГК «Детской мир» стал миллиардер, председатель совета директоров «РуссНефти» Михаил Гуцериев и его финансовая группа «Сафмар». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на знакомого менеджеров АФК «Система» (корпорация владеет 52,1% акций «Детского мира»).

Информацию о намерении Гуцериева приобрести этот пакет акций подтвердили также два источника РБК, близкие к АФК «Система».

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О «принципиальной» договоренности «Системы» о продаже доли в крупнейшем в России продавце детских товаров объявил основной владелец АФК Владимир Евтушенков. По его словам, сделка может быть закрыта либо до конца текущего года, либо в начале 2019-го.

Источники «Ведомостей» сообщили, что на долю в «Детском мире» претендуют по меньшей мере двое покупателей, однако Гуцериев «ближе всех». В группе «Сафмар» изданию отказались комментировать условия сделок, которые «пока находятся в стадии переговоров».

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«Система» Евтушенкова высвободила из-под залога «Детский мир»

О возможной продаже доли в «Детском мире» Владимир Евтушенков говорил РБК еще в мае. Позже он подтвердил, что речь идет именно о контрольном пакете, без сохранения миноритарного.

В сентябре «Коммерсантъ» называл среди покупателей структуры сенатора Сулеймана Керимова. Издание оценивало стоимость пакета в 45,81 млрд руб.

Евтушенков в среду, 28 ноября, подтвердил РБК, что раньше Керимов интересовался активом, но, по его словам, бизнесмена больше нет среди претендентов. Нового претендента основной владелец «Системы» назвать отказался.

В июле корпорация «Система» взяла у банка «Открытие» 15 млрд руб. на три года, что позволило АФК рефинансировать кредит Газпромбанка и РФПИ и высвободить из-под залога пакет акций «Детского мира». Эта доля стала залогом перед РФПИ и Газпромбанком, которые выдавали АФК 40 млрд руб. на погашение задолженности перед «Башнефтью» и «Роснефтью». В качестве залога были также оставлены 90,47% Башкирской электросетевой компании.

Авторы: Маргарита Девяткина, Ирина Парфентьева, Светлана Бурмистрова
Теги: Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Владимир Евтушенков, «Детский мир»
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