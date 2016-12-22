Гуцериев стал претендентом на покупку «Детского мира»

Гуцериев стал претендентом на покупку «Детского мира»

Михаил Гуцериев стал одним из претендентов на покупку контрольного пакета акций АФК «Система» в группе компаний «Детский мир». Корпорации принадлежит 52,1% акций, которые летом она высвободила из-под залога

Михаил Гуцериев (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Одним из претендентов на покупку ГК «Детской мир» стал миллиардер, председатель совета директоров «РуссНефти» Михаил Гуцериев и его финансовая группа «Сафмар». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на знакомого менеджеров АФК «Система» (корпорация владеет 52,1% акций «Детского мира»).

Информацию о намерении Гуцериева приобрести этот пакет акций подтвердили также два источника РБК, близкие к АФК «Система».

О «принципиальной» договоренности «Системы» о продаже доли в крупнейшем в России продавце детских товаров объявил основной владелец АФК Владимир Евтушенков. По его словам, сделка может быть закрыта либо до конца текущего года, либо в начале 2019-го.

Источники «Ведомостей» сообщили, что на долю в «Детском мире» претендуют по меньшей мере двое покупателей, однако Гуцериев «ближе всех». В группе «Сафмар» изданию отказались комментировать условия сделок, которые «пока находятся в стадии переговоров».