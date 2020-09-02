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Российские серверы не дождались нагрузки
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Газета
Российские серверы не дождались нагрузки
Газета № 040 (3207) (0209) Технологии и медиа,
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Российские серверы не дождались нагрузки

В правительстве обсуждается отсрочка исполнения норм закона о персональных данных
В рамках разработки плана по достижению национальных целей обсуждается отсрочка выполнения требования о хранении данных россиян на серверах в стране и положений «закона Яровой», что снизит риск блокировки для Facebook и Twitter
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Правительство рассматривает возможность введения ряда послаблений для телекоммуникационных и ИТ-компаний. В проекте Плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года (копия есть у РБК; источник, близкий к правительству, подтвердил его подлинность) предлагается:

  • установить отсрочку до 30 октября 2022 года для требования обязательного переноса серверов, на которых хранятся персональные данные россиян, на территорию страны;
  • приостановить до сентября 2022 года действие требования «закона Яровой» о ежегодном увеличении на 15% емкости технических средств для хранения интернет-трафика, отказаться от требования хранить тяжелый контент/видеотрафик;
  • предоставить каникулы в 2020 году по оплате аренды гособъектов недвижимости для размещения инфраструктуры связи;
  • обеспечить выход операторов связи и центров обработки данных на оптовый рынок электроэнергии и др.

Политика
Путин поручил подготовить проект указа о национальных целях до 2030 года Владимир Путин

Представитель правительства на вопрос о перечисленных положениях сообщил, что подготовка плана в настоящее время продолжается. Источник РБК, близкий к правительству, пояснил, что работа над проектом ведется на уровне вице-премьеров, более актуальная версия документа по поручению премьер-министра должна быть готова 1 сентября.

Кто выиграет от предложенных мер — в материале РБК.

Почему готовится новый план по национальным целям

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях, который заменил предыдущий стратегический документ — майский указ главы государства до 2024 года, просуществовавший два года. В новом документе число национальных целей сократилось с девяти до пяти: 1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 2) возможности для самореализации и развития талантов; 3) комфортная и безопасная среда для жизни; 4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 5) цифровая трансформация. Часть целевых показателей была изменена, а сроки их достижения увеличены. Президент поручил правительству до 30 октября привести все нацпроекты в соответствие с целями июльского указа и представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Кто хранит данные россиян на серверах в стране

Согласно поправкам в закон «О персональных данных», вступивших в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться на территории России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году в стране была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn. Популярные соцсети Facebook и Twitter также не выполнили требование, но получили отсрочку до начала 2020 года, говорил бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. В конце января ведомство возбудило административное производство в отношении обеих компаний, а в феврале мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter на сумму по 4 млн руб. Компании не выплатили штрафы, из-за чего в июне служба судебных приставов начала в отношении них исполнительное производство. Представитель Федеральной службы судебных приставов сообщил РБК, что она принимает меры по взысканию задолженности в отношении Facebook и Twitter. Представители Роскомнадзора, Facebook и Twitter не ответили на вопросы РБК.

Общество
Минюст предложил поднять штрафы за утечку персональных данных в 10 раз Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

По словам юриста в области персональных данных Константина Бочкарева, большое количество компаний предприняли усилия по организации хранения данных россиян на территории России, в первую очередь те, кто работает с госзаказчиками, например SAP, Microsoft. «Но из крупных сервисов, которые работают с потребителями, включая Google, Facebook иTwitter, никто публично не отчитался о переносе серверов в Россию. Это затратно и технически сложно, а Россия для них не является основным рынком». По его словам, те компании, которые отчитались о переносе хранения данных на территорию России, могли в каком-то смысле симулировать: у международных компаний, как правило, сложная распределенная система серверов, даже если они и установили сервер в российском офисе, не факт, что данные россиян хранились именно на нем.

Какие послабления нужны операторам связи

Согласно пакету антитеррористических поправок, получившему неофициальное название «закон Яровой», операторы связи и организаторы распространения информации в интернете (к ним относятся сервисы электронной почты, мессенджеры и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями в интернете) с 1 июля 2018 года обязаны хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей в течение шести месяцев, а с 1 октября того же года — в течение 30 дней весь интернет-трафик, ежегодно увеличивая емкость хранилищ на 15%.

В апреле 2020 года Минкомсвязь на основе предложений отрасли подготовила проект поручений, в котором предложила отложить на два года выполнение требования о ежегодном увеличении емкости хранилищ, а также исключить из расчета емкости видеосервисы, снизить плату за использование радиочастот, ввести отсрочку по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости, арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности, отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда для ИТ-компаний и др.

Однако реализованы были только меры поддержки ИТ-отрасли: в конце июня Владимир Путин объявил о «налоговом маневре»: страховые взносы для разработчиков программного обеспечения были бессрочно снижены с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Эти меры также распространили на производителей электроники.

Бизнес
Власти предложили отсрочить нормы «закона Яровой» для операторов связи Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Операторы связи позитивно оценили меры, обсуждаемые в рамках плана по национальным целям развития. Вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков отметил, что представленные инициативы были сформированы бизнес-сообществом на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и компания поддерживает их. «Реализация этих мер позволит отрасли направить значительные средства для решения наиболее актуальных задач, в том числе модернизацию инфраструктуры и создание более комфортных условий использования услуг гражданами, которые весной и летом столкнулись с повышением нагрузки из-за изоляции и перехода на дистанционный формат работы», — указал Глазков.

Позитивными назвали меры и представители «большой тройки». Меры позволят сэкономить значительные средства, согласен представитель МТС (не уточняя конкретный размер экономии). Среди особенно актуальных он выделил меры по «закону Яровой», так как в период пандемии увеличились объемы трафика в сетях, то есть информации, подлежащей хранению. Из-за роста трафика операторам пришлось усиленно инвестировать в расширение сети, отметил представитель «МегаФона». Возможность выхода на оптовый рынок электроэнергии, по его словам, «хоть и не значимо денежная, но логичная и долгожданная мера», поскольку по такому принципу уже работают другие социально значимые для страны отрасли, имеющие разветвленную инфраструктуру, — транспорт, теплосети или магистральные газопроводы. По словам представителя «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), необходимо принять системные меры, направленные на оптимизацию требований по хранению трафика и снижение стоимости строительства и эксплуатации сетей связи.

Вице-президент «Ростелекома» напомнил, что 25% общих затрат на содержание центров обработки данных приходится на оплату электроэнергии. По его словам, вопрос электроснабжения актуален для операторов связи, а особенно при внедрении нового поколения сетей связи пятого поколения (5G). «Предложенные меры дадут возможность объединения базовых станций в единого потребителя и применения соответствующей оптовой цены электроэнергии, что позволит сократить сроки окупаемости сетей и увеличить скорость их развертывания», — рассказал он.

Авторы: Анна Балашова, Анастасия Скрынникова, Юлия Старостина.
Теги: Facebook , Twitter , «закон Яровой» , закон о персональных данных
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