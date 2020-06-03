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Минюст предложил поднять штрафы за утечку персональных данных в 10 раз

Если правительство одобрит предложенный Минюстом проект КоАП, то штрафы за утечку данных могут вырасти до 500 тыс. руб.
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В проекте нового Кодекса об административных нарушениях Минюст предлагает увеличить штрафы за утечки персональных данных в десять раз. Проект кодекса опубликован на портале проектов нормативных актов.

Соответствующие поправки внесены в ст. 33.1 «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Наказание за утечку данных регламентирует пункт 6 этой статьи «Невыполнение обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных».

Минюст предлагает увеличить штрафы:

  • для юридических лиц — с 50 тыс. до 500 тыс. руб.
  • для индивидуальных предпринимателей — с 20 тыс. до 300 тыс. руб.
  • для должностных лиц — с 10 тыс. до 100 тыс. руб.
  • для граждан — с 2 тыс. до 20 тыс. руб.

Первым внимание на это обратил «Коммерсантъ».

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти неоднократно обсуждали необходимость ужесточения наказания за утечки персональных данных. В феврале стало известно, что Центробанк готовит предложение Минкомсвязи и Роскомнадзору о введении уголовной ответственности за утечки данных, например после ксерокопии паспорта.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Ассоциация юристов России (АЮР), возглавляемая советником спикера Госдумы и экс-главой комитета по конституционному законодательству Владимиром Плигиным, в марте предложила Госдуме и Роскомнадзору ввести для пострадавших от утечки данных право требовать компенсаций от операторов в размере от 500 тыс. до 5 млн руб. Действующие штрафы АЮР называла не создающими достаточных финансовых стимулов для операторов.

По данным InfoWatch, которые приводит «Коммерсантъ», утечки персональных данных происходят в России все чаще. В 2019 году их количество в России выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Минюст, персональные данные, Кодекс об административных правонарушениях
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