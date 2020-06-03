Минюст предложил поднять штрафы за утечку персональных данных в 10 раз
В проекте нового Кодекса об административных нарушениях Минюст предлагает увеличить штрафы за утечки персональных данных в десять раз. Проект кодекса опубликован на портале проектов нормативных актов.
Соответствующие поправки внесены в ст. 33.1 «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Наказание за утечку данных регламентирует пункт 6 этой статьи «Невыполнение обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных».
Минюст предлагает увеличить штрафы:
- для юридических лиц — с 50 тыс. до 500 тыс. руб.
- для индивидуальных предпринимателей — с 20 тыс. до 300 тыс. руб.
- для должностных лиц — с 10 тыс. до 100 тыс. руб.
- для граждан — с 2 тыс. до 20 тыс. руб.
Первым внимание на это обратил «Коммерсантъ».