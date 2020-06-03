Минюст предложил поднять штрафы за утечку персональных данных в 10 раз

Власти неоднократно обсуждали необходимость ужесточения наказания за утечки персональных данных. В феврале стало известно, что Центробанк готовит предложение Минкомсвязи и Роскомнадзору о введении уголовной ответственности за утечки данных, например после ксерокопии паспорта.

Ассоциация юристов России (АЮР), возглавляемая советником спикера Госдумы и экс-главой комитета по конституционному законодательству Владимиром Плигиным, в марте предложила Госдуме и Роскомнадзору ввести для пострадавших от утечки данных право требовать компенсаций от операторов в размере от 500 тыс. до 5 млн руб. Действующие штрафы АЮР называла не создающими достаточных финансовых стимулов для операторов.

По данным InfoWatch, которые приводит «Коммерсантъ», утечки персональных данных происходят в России все чаще. В 2019 году их количество в России выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом.