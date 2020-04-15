СМИ узнали о возможной отсрочке исполнения «закона Яровой» из-за вируса

Исполнение некоторых положений закона, как, например, увеличение емкости хранилищ трафика, могут отложить для того, чтобы поддержать операторов связи в условиях распространения коронавируса

Ирина Яровая (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Власти могут отложить исполнение некоторых положений так называемого «закона Яровой» для того, чтобы облегчить финансовое бремя операторов связи во время распространения коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поручений Минкомсвязи. Ведомство разработало его на основе предложений бизнеса.

В частности, власти могут облегчить исполнение пункта закона об увеличении емкости хранилищ пользовательского трафика на 15% каждый год. По данным издания, его могут отложить на два года.

Помимо этого рассматривается исключение из расчета емкости видеосервисов, трафик на которых вырос из-за самоизоляции, поскольку это увеличивает расходы операторов. По оценкам PwC, на исполнение закона у операторов уходит от 10 до 20% их капитальных затрат.

Помимо этого операторов могут поддержать и рядом других мер, в том числе снижением платы за использование частот до конца 2020 года, отсрочкой по налоговым платежам для операторов, которые расширяют емкость сети, снижением страховых взносов и льготами при кредитовании.