СМИ узнали о возможной отсрочке исполнения «закона Яровой» из-за вируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 14 апр, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 14 апр, 12:26
Собянин назвал критичными очереди в метро из-за проверок пропусков Общество, 10:54 В Москве и Подмосковье за сутки выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19 Общество, 10:47 Выбор редакции: 10 футболок с духоподъемными призывами к самоизоляции Стиль, 10:45 Саудовский фонд согласовал покупку клуба чемпионата Англии по футболу Спорт, 10:44 В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 100 человек Общество, 10:41 В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек Общество, 10:40 В России за сутки зафиксировано более 3,3 тыс. новых заболевших COVID-19 Общество, 10:35 Бывший первый зампред ВТБ стал президентом банка «Восточный» Финансы, 10:35 Цена нефти Brent упала ниже $29 Quote, 10:34 Нейросеть для фермера: как аграрный хакатон изменит агропром РБК и Россельхозбанк, 10:30 РБК Pro: какие возможности кризис открывает перед промышленниками Pro, 10:29 СМИ узнали о возможной отсрочке исполнения «закона Яровой» из-за вируса Бизнес, 10:25 Власти Москвы пообещали дополнительные меры поддержки населения Политика, 10:23 Биткоин подорожал на 82% за последний месяц Крипто, 10:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ узнали о возможной отсрочке исполнения «закона Яровой» из-за вируса

Исполнение некоторых положений закона, как, например, увеличение емкости хранилищ трафика, могут отложить для того, чтобы поддержать операторов связи в условиях распространения коронавируса
Ирина Яровая (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Власти могут отложить исполнение некоторых положений так называемого «закона Яровой» для того, чтобы облегчить финансовое бремя операторов связи во время распространения коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поручений Минкомсвязи. Ведомство разработало его на основе предложений бизнеса.

В частности, власти могут облегчить исполнение пункта закона об увеличении емкости хранилищ пользовательского трафика на 15% каждый год. По данным издания, его могут отложить на два года.

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Бизнес

Помимо этого рассматривается исключение из расчета емкости видеосервисов, трафик на которых вырос из-за самоизоляции, поскольку это увеличивает расходы операторов. По оценкам PwC, на исполнение закона у операторов уходит от 10 до 20% их капитальных затрат.

Помимо этого операторов могут поддержать и рядом других мер, в том числе снижением платы за использование частот до конца 2020 года, отсрочкой по налоговым платежам для операторов, которые расширяют емкость сети, снижением страховых взносов и льготами при кредитовании.

Как рассказали изданию в «МегаФоне», операторам связи необходимо сокращение или приостановка выполнения обязательств, налагаемых законом. В компании отметили, что это поможет бизнесу направить дополнительные средства на поддержание работы сети и не потребует расходов из федерального бюджета.

Хранение с отсрочкой: как операторы начали выполнять «закон Яровой»
Технологии и медиа

В «Ростелекоме» также поддержали инициативу, добавив, что она сможет частично компенсировать затраты, «вызванные дополнительным масштабированием сети компаний и снижением курса рубля».

В Tele2 отметили важность стабильной работы сетей в условиях пандемии коронавируса. Также положительно о проекте Минкомсвязи отозвались в «ВымпелКоме». Представители МТС и «ЭР-Телеком» отказались комментировать документ, отмечает «Коммерсантъ».

По мнению руководителя практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций KPMG в России и СНГ Еркожи Акылбека, операторы несут расходы из-за роста трафика и нагрузки на инфраструктуру, а также снижения числа новых подключений. Если компании смогут высвободить часть средств за счет послаблений, это поможет им сохранить объем инвестиций в развитие сетей, считает Акылбек.

Пакет антитеррористических поправок, получивших неофициальное название «закон Яровой», был принят в июле 2016 года. Положения закона, касающиеся операторов связи, вступили в силу 1 июля 2018 года: теперь операторы и организаторы распространения информации в интернете (ОРИ: мессенджеры, социальные сети, сервисы электронной почты и др.) обязаны хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей за полгода. Также сервисы должны предоставлять спецслужбам ряд данных о пользователях.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, «закон Яровой», операторы связи
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 апреля
Общество
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Бизнес
Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter