Роскомнадзор напомнил Facebook и Twitter о сроках локализации баз данных

Роскомнадзор напомнил Facebook и Twitter о сроках локализации баз данных

Роскомнадзор предупредил Facebook и Twitter о скором истечении девятимесячного срока на локализацию баз данных российских пользователей. Об этом журналистам заявил глава ведомства Александр Жаров, передает ТАСС.

«[Сроки по требованиям] истекают в конце декабря [2019 года] — начале января [2020 года]», — напомнил он.

Жаров также сообщил, что сейчас готовится законопроект, который предусматривает крупные штрафы за невыполнение этой нормы. По его мнению, экономические меры будут гораздо действеннее блокировки.

В соответствии с поправками в закон «О персональных данных», вступившими в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России.