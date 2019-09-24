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Роскомнадзор напомнил Facebook и Twitter о сроках локализации баз данных

Роскомнадзор предупредил Facebook и Twitter о скором истечении девятимесячного срока на локализацию баз данных российских пользователей. Об этом журналистам заявил глава ведомства Александр Жаров, передает ТАСС.

«[Сроки по требованиям] истекают в конце декабря [2019 года] — начале января [2020 года]», — напомнил он.

Жаров также сообщил, что сейчас готовится законопроект, который предусматривает крупные штрафы за невыполнение этой нормы. По его мнению, экономические меры будут гораздо действеннее блокировки.

Технологии и медиа
Чем для Facebook и Twitter обернется неисполнение российских законов

В соответствии с поправками в закон «О персональных данных», вступившими в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России.

В связи с невыполнением именно этой нормы осенью 2016 года заблокировали доступ к социальной сети профессиональных контактов LinkedIn. Другим американским соцсетям Facebook и Twitter были даны отсрочки. В декабре 2018 году Роскомнадзор направил им официальное требование предоставить информацию о соблюдении российского законодательства.

В январе соцсети передали сведения о локализации баз данных россиян. В апреле мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook за отказ хранить данные российских пользователей на территории страны. Им предоставили девять месяцев на локализацию персональных данных в России.

Теги: Роскомнадзор, Facebook, Twitter, база данных, персональные данные
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