Взыскивать штрафы ₽4 млн с Facebook и Twitter будет служба приставов

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Судебные приставы будут в принудительном порядке взыскивать штрафы по 4 млн руб. с Facebook и Twitter за нарушение закона о персональных данных, следует из информации в базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно базе данных ФССП, соответствующие исполнительные производства были заведены 2 июня. Процедуру взыскания будут проводить сотрудники Управления по исполнению особо важных исполнительных производств.

В феврале мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter за отказ разместить базы данных пользователей на территории России. Сумма штрафа для каждой компании составила по 4 млн руб. Им вменяется правонарушение по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).

В качестве наказания за такое нарушение российское законодательство предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 1 млн до 6 млн руб.