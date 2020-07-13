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Путин поручил подготовить проект указа о национальных целях до 2030 года

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации разработать проект указа, который определит национальные цели до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Фото: Роман Пименов / ТАСС

Среди задач на ближайшее десятилетие президент назвал увеличение продолжительности жизни и последовательную борьбу с бедностью. По его словам, для этого нужно создавать новые рабочие места и возможности для людей вести свое дело. Также необходимо улучшить систему медицинской помощи. Кроме того, глава государства поставил задачу вывести Россию «в число лидеров по качеству общего образования» и улучшить жилищные условия граждан.

В мае 2018 года Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди национальных целей, зафиксированных в нем, — повышение ожидаемой продолжительности жизни, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей в год, снижение уровня бедности вдвое и другие. Для их реализации были разработаны нацпроекты.

Теги: Владимир Путин
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