Власти предложили отсрочить нормы «закона Яровой» для операторов связи

Минкомсвязи предложило правительству перенести положение закона, которое обязывает компании ежегодно увеличивать размер цифровых хранилищ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Направленные Минкомсвязи в правительство меры поддержки компаний операторов связи предполагают отсрочку вступления в силу наиболее затратных норм «закона Яровой», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства. Министерство подтвердило его подлинность.

В частности, речь идет о переносе на год обязательства ежегодно увеличивать размер хранилищ и исключения из расчета емкости видеотрафика, объем которого значительно вырос во время карантинных мер.

Пакет антитеррористических поправок, получивших неофициальное название «закон Яровой», был принят в июле 2016 года. Положения закона, касающиеся операторов связи, вступили в силу 1 июля 2018 года: операторы и организаторы распространения информации в интернете обязаны хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей за полгода. Это вынуждает операторов ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%, а соответственно, требует дополнительных инвестиций. Причем не только инвестиций для закупки или аренды оборудования, но и на его обслуживание.

Также в письме предлагается предоставить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности, а также дать отсрочку по налогам и сборам в случае модернизации и расширения сетей.

В части IT-бизнеса Минкомсвязь предлагает до конца 2020 года отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда, отсрочить уплату НДФЛ, а также обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов.