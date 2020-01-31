Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

В ведомстве заявили, что компании не соблюдали требования о размещении данных пользователей из России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объявила о возбуждении административного производства в отношении компаний Facebook и Twitter, владеющих одноименными социальными сетями.

Поводом для возбуждения дела названо невыполнение компаниями требований о размещении данных российских пользователей соцсетей на расположенных в России серверах.

В ведомстве пояснили, что дело возбуждено в соответствии с ч. 8 ст.13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»), по которой на каждую из компаний может быть наложен штраф в размере до 6 млн руб.

«Роскомнадзор направит протокол в суд в течение трех рабочих дней», — говорится в сообщении ведомства. В Роскомнадзоре отметили также, что протокол был составлен в присутствии представителя Twitter, а представитель Facebook на подписание протокола не явился.

«На данном этапе следует дождаться судебного решения, обсуждать возможные сценарии развития событий сейчас преждевременно», — сообщил РБК представитель Роскомнадзора, отвечая на вопрос, какие следующие действия намерено предпринимать ведомство.