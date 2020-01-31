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Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

В ведомстве заявили, что компании не соблюдали требования о размещении данных пользователей из России
Facebook FB $209,31 +0,63% Купить
Twitter TWTR $33,13 +0,98% Купить

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объявила о возбуждении административного производства в отношении компаний Facebook и Twitter, владеющих одноименными социальными сетями.

Поводом для возбуждения дела названо невыполнение компаниями требований о размещении данных российских пользователей соцсетей на расположенных в России серверах.

В ведомстве пояснили, что дело возбуждено в соответствии с ч. 8 ст.13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»), по которой на каждую из компаний может быть наложен штраф в размере до 6 млн руб.

«Роскомнадзор направит протокол в суд в течение трех рабочих дней», — говорится в сообщении ведомства. В Роскомнадзоре отметили также, что протокол был составлен в присутствии представителя Twitter, а представитель Facebook на подписание протокола не явился.

«На данном этапе следует дождаться судебного решения, обсуждать возможные сценарии развития событий сейчас преждевременно», — сообщил РБК представитель Роскомнадзора, отвечая на вопрос, какие следующие действия намерено предпринимать ведомство.

Согласно поправкам в российский закон «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn, а Facebook и Twitter получили отсрочку.

В сентябре 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что данный компаниям срок истечет в конце 2019-го — начале 2020 года. Ранее Жаров говорил, что если Facebook не выполнит требований российского закона, то на территории России он будет заблокирован.

В январе 2020 года замглавы Минкомсвязи Алексей Волин назвал более действенной — недели блокировка — мерой крупные штрафы. Он пояснил, что блокировки можно обойти. А штраф компании, которая работает в России, придется заплатить. К тому же, добавил Волин, штраф можно взыскать с нарушителя и за пределами России.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Анна Балашова
Теги: Роскомнадзор, Facebook, Twitter
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