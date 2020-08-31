Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,34 73,52 EUR Нал. 88,41 87,60 USD Бирж. 73,84 -0,17 EUR Бирж. 87,98 -0,08 USD ЦБ. 74,64 -0,60 EUR ЦБ. 88,74 -0,25 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 11639,00 -89,06 IMOEX 3005,46 +0,85% RTSI 1282,32 +1,32% Brent 45,05 +0,00% DJIA 28653,87 +0,57% Nasdaq 11695,63 +0,60%
Самозанятость как симптом самоизоляции
Лента новостей
Револют и Gett: как они организовали командировки 12:09, РБК и Smartway В туннеле петербургского метро обнаружили тело мужчины 12:07, Общество Как онлайн-образование повлияет на цифровизацию школы 12:05, Партнерский материал Стали известны возможные соперники «Динамо» в квалификации Лиги Европы 12:00, Спорт СМИ узнали о затратах «Роснефти» на бурение в Черном море 11:58, Бизнес Путин и Абэ заявили о намерении обсудить заключение мирного договора 11:54, Политика Мурашко сообщил о начале больших поставок вакцины от COVID в сентябре 11:53, Общество Как придумать и запомнить надежный пароль 11:48, РБК и Билайн Глава Минэнерго Александр Новак вылечился от коронавируса 11:40, Общество Всех учителей Москвы проверили на коронавирус 11:37, Общество Дистанционное образование: почему детей нужно учить понимать 11:35, Партнерский материал Без отчета: владельцам иностранных компаний станет проще платить налоги 11:30, PRO Покушение на убийство и лучшие сериалы: дайджест трендов общества № 13 11:30, Социальная экономика  Месси потеряет €110 тыс. за каждый пропущенный день сборов «Барселоны» 11:27, Спорт Почему hitech-медицина стимулирует образование в области ядерной физики 11:27, Партнерский материал МИД Турции сообщил об уехавшей в Москву для обсуждения Ливии делегации 11:18, Политика Президент Литвы анонсировал введение санкций против Лукашенко 11:16, Политика «Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2» 11:10, Бизнес Как кадровый голод в ИТ-отрасли стимулирует рынок частного образования 11:05, Партнерский материал В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека 11:03, Общество В Белоруссии задержали одного из лидеров стачкома «Беларуськалия» 11:00, Общество Сказка на день: зачем Игорь Рыбаков решил вложиться в детское приложение 10:55, PRO Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 августа 10:47, Общество На Ленинградской АЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока 10:46, Общество В Москве за сутки коронавирусом заразились 685 человек 10:46, Общество Росреестр зафиксировал рост спроса на льготную ипотеку в Москве 10:41, Недвижимость В России второй день подряд от коронавируса умерли менее 100 человек 10:39, Общество Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 995 тыс. 10:37, Общество
Газета
Самозанятость как симптом самоизоляции
Газета Спецвыпуск №831 (0000) (3108) Экономика,
0

Самозанятость как симптом самоизоляции

Число использующих льготный налоговый режим предпринимателей выросло до 1 млн человек
По данным ФНС, число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек. Налоговики увидели ₽130 млрд их доходов, выведенных из серой зоны. Ряд фирм переводят в самозанятые сотрудников, получавших зарплату в конверте
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.

Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце 2019 года таких было 330 тыс. человек, говорил возглавлявший тогда ФНС Михаил Мишустин (ныне премьер-министр). У 82% зарегистрированных самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а 42% самозанятых вообще не имели официальных доходов за год до постановки на налоговый учет.

С 1 июля новый налоговый режим, протестированный в Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области, распространился на всю Россию. Сейчас он действует уже в 79 регионах. В сентябре подключатся еще пять. Среди вновь присоединившихся регионов по количеству самозанятых лидируют Краснодарский край, Крым и Ставрополье. По уровню доходов самозанятых в топе Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Достичь отметки 2,4 млн самозанятых до конца 2024 года — одна из целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Учитывая, что уже сейчас самозанятых миллион, план будет достигнут раньше и перевыполнен, сказал РБК президент «Опоры России» Александр Калинин: «Сервис удобный, налог минимальный, государство обещало не повышать ставки как минимум до конца 2029 года, поэтому налоговый режим набирает популярность. Быть самозанятым и работать вбелую выгоднее: можно заключать контракты, легально осуществлять поставки юрлицам, получать микрозаймы».

Свыше 20% всех занятых трудятся в неформальном секторе, оценивал Росстат. Около 13 млн работников невидимы для налоговой, подсчитало в конце 2019 года рейтинговое агентство НКР. Часть из них относятся к самозанятым.

  • Средний возраст самозанятых — 30–40 лет.
  • 6,5 тыс. самозанятых (0,6% общего числа) младше 18 лет.

В основном самозанятые (не имеют работодателя и наемных работников) водят такси, доставляют товары, сдают в аренду квартиры, заняты репетиторством, ремонтом, маркетингом или предлагают ИТ-услуги, следует из данных ФНС. Молодежь (до 30 лет), как правило, работает в ИТ, самозанятые в возрасте 40–50 лет сдают жилье в аренду.

Экономика
Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году Фото: DPA / ТАСС

Стать самозанятыми могут предприниматели без наемных работников, чей доход не превышает 200 тыс. руб. в месяц (или 2,4 млн руб. в год). Самозанятые платят всего 4% за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями вместо стандартного подоходного налога (НДФЛ) 13%. Им предоставляется налоговый вычет 10 тыс. руб.

Основная часть (63%) налога идет в бюджет региона, 37% — в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Работа самозанятым не учитывается как трудовой стаж. Самозанятые сами ответственны за будущую пенсию и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует только минимальную пенсию по старости.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно без визита в налоговую: через приложение «Мой налог» или сервисы банков — в партнерской сети их более 40.

Налогом облагаются не все переводы на счет, а только операции, по которым самозанятый предоставил чек в приложении. Сервис сам рассчитывает налог и присылает уведомление, оплатить его можно автоматически, привязав банковскую карту. ФНС призывала самозанятых предупреждать банки о своем статусе, чтобы избежать блокировки счета из-за подозрительных операций, а банки — проверять статус клиентов. Для отказа от статуса самозанятого можно нажать на кнопку «Сняться с учета» в приложении.

Как кризис отразился на самозанятых

Социологи РАНХиГС называли самозанятых в числе самых уязвимых работников во время пандемии COVID-19: у них нет оплачиваемых отпусков, больничных и других социальных гарантий.

  • В пик заболеваемости в апреле число активных самозанятых (пробивающих чеки за услуги) снизилось на 15%, а доходы — на 20%, но уже к маю показатели вышли на докризисные значения.
  • Для сравнения: у бизнеса количество активных касс упало на 45%, выручка фирм и индивидуальных предпринимателей — на 40%, а вышла на докризисный уровень в июле, раскрыла ФНС данные контрольно-кассовой техники.

Влияние карантина различно в зависимости от сферы работы. Например, доходы таксистов упали на 62% в начале апреля, когда люди редко покидали дома из-за действия режима самоизоляции, и полностью восстановились только к середине июня. В это же время доходы курьеров выросли более чем в три раза. Денежные доходы самозанятых, работающих удаленно (блогеры, журналисты), практически не изменились в кризис, отмечает налоговая служба.

В кризис число желающих стать самозанятыми резко увеличилось, отмечает Калинин: «Рабочие места сокращаются, идет заморозка вакансий на госслужбе. Люди рассчитывают на себя, и начать свое дело — нередко единственный способ найти средства на существование».

Политика
Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Для поддержки во время коронавирусного кризиса государство вернуло самозанятым налоги, уплаченные в 2019 году, и предоставило дополнительный налоговый вычет 12,1 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда). Потерявшие доход самозанятые имеют право на пособие по безработице. Например, в Москве для получения выплаты 19,5 тыс. руб. нужно подтвердить занятость не менее 60 дней в 2020 году. Тем, кто работал меньше 60 дней, выплачивается минимальное пособие 1,5 тыс. руб. Вместе с московскими надбавками сумма может составить 3,8 тыс. руб.

С марта самозанятые могут участвовать в госзакупках наравне с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ), для которых действуют квоты на участие в госзакупках. Госкомпании обязаны осуществлять у МСБ 20% закупок и заключать 18% контрактов на прямых торгах (без участия крупного бизнеса). Самозанятые могут получить льготные кредиты по ставке не выше 8,5%. Самозанятые могут безвозмездно или на льготных условиях получить в аренду государственное или муниципальное имущество, вправе претендовать на субсидии и бюджетные инвестиции от регионов.

Контроль и надзор на самозанятых в первые годы не распространится, заверял министр финансов Антон Силуанов.

Маскировка под самозанятых

Некоторые фирмы пытались злоупотребить новым налоговым режимом для ухода от налогов: увольняли сотрудников, чтобы пользоваться их трудом уже в качестве самозанятых. У региональных властей были опасения, что злоупотребления будут массовыми, что приведет к потерям бюджета, напомнил Александр Калинин. Такая подмена трудовых отношений прямо запрещена законом. Привлечь бывшего сотрудника в качестве самозанятого можно только по прошествии двух лет после увольнения.

Компании и раньше оформляли сотрудников как ИП, заключая с ними гражданско-правовые договоры (ГПХ), чтобы экономить на налогах, отмечает ФНС. Но в отличие от операций ИП, которые сдают отчетность раз в год, все поступления самозанятым налоговики видят в режиме онлайн. Система автоматически выявляет нарушения. Под подозрение попадают случаи, когда основной доход самозанятого приходит от одной организации или фирма связана с предыдущими работодателями. За маскировку режимом самозанятого реальных трудовых отношений налоговики доначислят компаниям-нарушителям НДФЛ и страховые взносы.

  • Услугами самозанятых на общую сумму 30 млрд руб. воспользовались 97 тыс. компаний. В большинстве случаев выплаты были небольшими и разовыми.
  • Признаки злоупотреблений выявлены у 1,7 тыс. компаний (менее 1,8%).
  • Большинство вероятных нарушителей с помощью режима самозанятых легализовали оплату труда в конвертах.
  • Всего 254 компании (менее 0,3%) заподозрили в переводе бывших сотрудников в самозанятые с использованием аффилированных фирм.
Автор: Ольга Агеева.
Теги: налоги , самозанятые , доходы населения , теневая экономика
Материалы по теме
«Яндекс» объявил о запуске платформы для самозанятых Общество
ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter