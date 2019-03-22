ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Налоговая служба призвала самозанятых предупредить банки о своем статусе, чтобы избежать блокировки счета из-за подозрительных операций

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Предпринимателям, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, лучше предоставить банку справку о своей деятельности. Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

При этом налоговая служба не получала сообщений о блокировках банками счетов плательщиков налога на профессиональный доход, подчеркнули в ФНС.

Самозанятые принимают оплату за выполненные работы на личный счет. Но в большинстве банков запрещено использовать счета физлиц для предпринимательской деятельности. Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.

Эксперимент с новым налоговым режимом стартовал 1 января, и, «возможно, еще не все банки успели учесть нововведения в своих подходах к оценке рисков», предположили в налоговой службе.

Банки могут проверить, является ли клиент самозанятым, с помощью сервиса ФНС. Кроме того, самозанятые могут самостоятельно предупредить банк о своем статусе и полученных доходах. Необходимые справки можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте налоговой службы, пояснили в ФНС.