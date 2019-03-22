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ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Налоговая служба призвала самозанятых предупредить банки о своем статусе, чтобы избежать блокировки счета из-за подозрительных операций
Фото: Jцrg Carstensen / DPA / ТАСС

Предпринимателям, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, лучше предоставить банку справку о своей деятельности. Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

При этом налоговая служба не получала сообщений о блокировках банками счетов плательщиков налога на профессиональный доход, подчеркнули в ФНС.

Самозанятые принимают оплату за выполненные работы на личный счет. Но в большинстве банков запрещено использовать счета физлиц для предпринимательской деятельности. Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.

Эксперимент с новым налоговым режимом стартовал 1 января, и, «возможно, еще не все банки успели учесть нововведения в своих подходах к оценке рисков», предположили в налоговой службе.

Банки могут проверить, является ли клиент самозанятым, с помощью сервиса ФНС. Кроме того, самозанятые могут самостоятельно предупредить банк о своем статусе и полученных доходах. Необходимые справки можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте налоговой службы, пояснили в ФНС.

«Получать информацию о том, является ли физическое лицо налогоплательщиком налога на профессиональный доход, возможно и в автоматизированном режиме через публичный API ФНС», — указали в ФНС.

Новый налоговый режим действует в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Самозанятые платят налог по льготной ставке 4% за услуги физлицам и 6% за услуги юрлицам через приложение «Мой налог».

1,5% или 2,5% от суммы налога — в зависимости от ставки — перечисляется в Фонд обязательного медицинского страхования. Период работы в качестве самозанятого не учитывается как трудовой стаж и не повлияет на назначение пенсии. Но можно совмещать деятельность в качестве самозанятого с работой по трудовому договору.

Самозанятыми могут стать специалисты без работодателя и наемных работников с максимальным доходом 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год). По данным ФНС на середину марта, в этом качестве зарегистрировались свыше 40 тыс. человек. На всю страну льготный режим распространится в 2020 году.

Ранее о том, что самозанятые могут столкнуться с блокировкой счетов и личных карт, предупреждал гендиректор AML Technology Артем Верба. Банки считают подозрительными массовые переводы и могут заблокировать счет по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ и положениям Банка России по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, объяснил он. Кроме того, по его словам, существует риск, что самозанятых в своих схемах будут использовать обнальщики.

Тем не менее о конкретных случаях блокировки счетов самозанятых неизвестно. Ранее с блокировками сталкивались индивидуальные предприниматели. Никита Ларченко из Красноярска выиграл суд у Сбербанка, который обязан разблокировать счет предпринимателя, говорится в решении из картотеки арбитражных дел.

В беседе с Банки.ру представители Альфа-банка и банка «Восточный» рекомендовали клиентам уведомить кредитную организацию о работе со счетом в статусе самозанятого. Тинькофф Б​анк и Альфа-банк сообщили, что скорректировали условия договоров для всех физлиц, разрешив самозанятым и ИП использовать их для предпринимательской деятельности. Но представитель Сбербанка не рекомендовал использовать личный счет для предпринимательской деятельности.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, ФНС, самозанятые, блокировка счетов
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