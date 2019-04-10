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Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми
В ближайшие несколько лет вводить надзор за самозанятыми не нужно, заявил первый вице-премьер
Антон Силуанов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Сегодня большая часть, 8–10 млн человек (имеются в виду граждане России, которые работают самостоятельно, но необязательно зарегистрированы в качестве самозанятых. — РБК), работают без всяких надзоров. Нас что беспокоит здесь? Беспокоит, что каким-то жизненно важным элементам такой надзор, может, и необходим. Но на начальных стадиях — три, пять, а может быть, и более лет — такой надзор, наверное, нет смысла вводить», — сказал Силуанов на выездном совещании, посвященном закону о самозанятых, в Калужской области (это один из четырех регионов, где с 2019 года работает новый налоговый режим).

«В противном случае у нас не будет стимулов для перехода из незарегистрированной деятельности в открытое легитимное правовое поле. Поэтому считаю, что отсутствие надзора по ключевым позициям должно быть сохранено», — добавил Силуанов.

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Замминистра экономического развития Максим Живулин также заявил, что распространять контроль и надзор на самозанятых не нужно. «Возможно, накопив правоприменительную практику в отдельных сферах и отраслях (мы сегодня говорим про услуги населению, перевозочную деятельность), через некоторое время, имея опыт, мы сможем говорить о каких-то точечных аккуратных мерах, но не [следует] вводить сейчас отраслевое регулирование для этой категории граждан», — считает Живулин.

Силуанов сказал, что освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход.

Одна из основных проблем для самозанятых — блокировка банковских счетов. Сейчас она происходит по двум причинам, объяснил замглавы ФНС Даниил Егоров. Первый случай — блокировка в рамках 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Эта проблема не уникальна для самозанятых, она распространяется на весь бизнес, отметил чиновник.

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Второй сценарий более серьезный и связан с разделением счетов в банках на личные счета и счета для бизнеса. «Самозанятый приходит, и ему говорят: «Открывайте счет для ИП». Он говорит: «Да я не ИП!» Ему говорят: «Ну извините, тогда до свидания». Вот здесь необходимо пояснение как минимум от Центрального банка, что если у нас есть такое законодательство, то физические лица на этом налоговом режиме имеют право пользоваться своими личными счетами», — заявил Егоров.

Силуанов заявил, что банки должны иметь доступ к реестру самозанятых, а ФНС должна информировать банки о наличии чеков и легальности полученных доходов. Егоров сказал, что ФНС в течение двух недель подумает над тем, как использовать чеки для подтверждения законности операций. Он заметил, что жалоб на блокировки счетов от самозанятых ФНС пока не получала. Информации о том, насколько это массовая проблема, сейчас нет, указал Живулин, пока Минэкономразвития известно только несколько таких случаев.

Помимо Калужской области режим «налог на профессиональный доход» с 1 января этого года действует в Москве, Подмосковье и Татарстане, власти планируют его расширить. Самозанятые платят налог по льготной ставке 4% за услуги физлицам и 6% за услуги юрлицам через приложение «Мой налог».

Автор: Антон Фейнберг
Теги: самозанятые, индивидуальные предприниматели, ФНС, Антон Силуанов
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