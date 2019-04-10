Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми

В ближайшие несколько лет вводить надзор за самозанятыми не нужно, заявил первый вице-премьер

Антон Силуанов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Сегодня большая часть, 8–10 млн человек (имеются в виду граждане России, которые работают самостоятельно, но необязательно зарегистрированы в качестве самозанятых. — РБК), работают без всяких надзоров. Нас что беспокоит здесь? Беспокоит, что каким-то жизненно важным элементам такой надзор, может, и необходим. Но на начальных стадиях — три, пять, а может быть, и более лет — такой надзор, наверное, нет смысла вводить», — сказал Силуанов на выездном совещании, посвященном закону о самозанятых, в Калужской области (это один из четырех регионов, где с 2019 года работает новый налоговый режим).

«В противном случае у нас не будет стимулов для перехода из незарегистрированной деятельности в открытое легитимное правовое поле. Поэтому считаю, что отсутствие надзора по ключевым позициям должно быть сохранено», — добавил Силуанов.

Замминистра экономического развития Максим Живулин также заявил, что распространять контроль и надзор на самозанятых не нужно. «Возможно, накопив правоприменительную практику в отдельных сферах и отраслях (мы сегодня говорим про услуги населению, перевозочную деятельность), через некоторое время, имея опыт, мы сможем говорить о каких-то точечных аккуратных мерах, но не [следует] вводить сейчас отраслевое регулирование для этой категории граждан», — считает Живулин.