Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

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Свыше 330 тыс. россиян зарегистрировались в качестве самозанятых. Общая сумма поступлений по налогу на профессиональный доход превысила 1 млрд руб. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, передал корреспондент РБК.

67% участников специального налогового режима ранее не декларировали доходы от предпринимательства. В основном самозанятые работают в такси (18%), сдают в аренду квартиры (9,8%), консультируют (8,5%), занимаются строительством (7,1%), репетиторством (5,7%), маркетингом и рекламой (4,8%).

За все время с начала эксперимента с 1 января 2019 года самозанятые выполнили работы на 37,5 млн руб., средний чек составил 1078 руб. Суммарный доход самозанятых превысил 40,4 млрд руб. На сегодняшний день они перечислили в бюджет 1,060 млрд руб. налогов.

Пока эксперимент со ставкой 4% на услуги физлицам и 6% юрлицам проводится в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С 1 января 2020 года к нему присоединятся 19 регионов, а с середины 2020 года запланировано расширение специального налогового режима на всю страну.

Как подчеркнул глава ФНС, меры по «обелению» экономики и совершенствование налогового администрирования обеспечили основной рост налоговых поступлений в 2019 году. Поэтому общий объем всех налоговых поступлений растет, несмотря на снижение цен на нефть и введение возвратного акциза для балансирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Доля налогового администрирования в общем приросте ненефтегазовых доходов составила 17% в январе—ноябре 2019 года.