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Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году
Фото: DPA / ТАСС

Свыше 330 тыс. россиян зарегистрировались в качестве самозанятых. Общая сумма поступлений по налогу на профессиональный доход превысила 1 млрд руб. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, передал корреспондент РБК.

67% участников специального налогового режима ранее не декларировали доходы от предпринимательства. В основном самозанятые работают в такси (18%), сдают в аренду квартиры (9,8%), консультируют (8,5%), занимаются строительством (7,1%), репетиторством (5,7%), маркетингом и рекламой (4,8%).

За все время с начала эксперимента с 1 января 2019 года самозанятые выполнили работы на 37,5 млн руб., средний чек составил 1078 руб. Суммарный доход самозанятых превысил 40,4 млрд руб. На сегодняшний день они перечислили в бюджет 1,060 млрд руб. налогов.

Пока эксперимент со ставкой 4% на услуги физлицам и 6% юрлицам проводится в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С 1 января 2020 года к нему присоединятся 19 регионов, а с середины 2020 года запланировано расширение специального налогового режима на всю страну.

Как подчеркнул глава ФНС, меры по «обелению» экономики и совершенствование налогового администрирования обеспечили основной рост налоговых поступлений в 2019 году. Поэтому общий объем всех налоговых поступлений растет, несмотря на снижение цен на нефть и введение возвратного акциза для балансирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Доля налогового администрирования в общем приросте ненефтегазовых доходов составила 17% в январе—ноябре 2019 года.

Общая сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет составила 20,4 трлн руб. за 11 месяцев, что на 1,1 трлн руб., или почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе в федеральный бюджет поступило 11,2 трлн руб. — на 0,5 трлн руб., или 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы — поступления по ним в консолидированный бюджет выросли почти на 11,2%, в федеральный — на 16,8%. Драйверами роста выступили НДС и налог на прибыль, доходы от которых выросли почти на 1 трлн руб. за 11 месяцев. Поступления в бюджет от НДС составили 3,6 трлн руб., увеличившись на 15,4%, или 0,5 трлн руб. Доходы бюджета от налога на прибыль превысили 4,2 трлн руб. с ростом на 11,3%, или почти на 0,5 трлн руб. Поступления по налогу на доходы (НДФЛ) превысили 3,4 трлн руб. — на 8%, или на 252 млрд руб. больше, что на 0,7 п.п. выше роста зарплат за этот период.

Благодаря совместной работе с Росфинмониторингом и ЦБ доля фирм-однодневок сократилась до 3,2%, или 120 тыс. юрлиц. Еще в начале 2016 года их насчитывалось 1,6 млн, или 34% от всех зарегистрированных в стране организаций, рассказал Мишустин.

В целом налоговые поступления выросли в 1,4 раза (+36,5%) за последние пять лет с 2015 по 2019 год без учета инфляции.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, налоговые поступления, самозанятые, Михаил Мишустин
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