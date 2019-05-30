Налоговая служба пояснила порядок отказа от статуса самозанятого

Отказаться от статуса самозанятого можно так же легко, как им стать. Сняться с учета и перестать быть плательщиком налога на профессиональный доход можно через приложение «Мой налог», пояснил РБК замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Для отказа от статуса плательщика налога на профессиональный доход пользователь приложения должен нажать на кнопку «Сняться с учета». Далее необходимо выбрать одну из трех причин: «Я больше не занимаюсь такой деятельностью», «Мне сложно работать с этим приложением», «Я стал госслужащим» — и подтвердить свое решение. Снятие с учета произойдет автоматически, рассказал Егоров.
Почему самозанятые не хотят выйти из тени
- Нежелание регистрироваться в налоговой стало главной причиной сокрытия доходов, озвучивала результаты опроса самозанятых ФНС.
- Многие фрилансеры скрывают свои доходы и официально не регистрируются из-за опасений раскрыть свою деятельность государству и что впоследствии с них спросят, отметил в беседе с РБК член президиума «Опоры России» Юрий Савелов. Но оставаясь в тени, самозанятые рискуют столкнуться с серьезным наказанием, подчеркивает Савелов. «Многих самозанятых в тени, например тех, кто сдает квартиры, подрабатывает таксистом и не платит налоги, легко вычислить и оштрафовать. Им может грозить даже уголовная ответственности в зависимости от размера доходов», — предупредил Савелов.