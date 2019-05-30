Налоговая служба пояснила порядок отказа от статуса самозанятого

Самозанятые могут моментально сняться с учета и перестать быть плательщиками налога на профессиональный доход, пояснили РБК в Федеральной налоговой службе. Отказ от регистрации предусмотрен в приложении «Мой налог»

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Отказаться от статуса самозанятого можно так же легко, как им стать. Сняться с учета и перестать быть плательщиком налога на профессиональный доход можно через приложение «Мой налог», пояснил РБК замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Для отказа от статуса плательщика налога на профессиональный доход пользователь приложения должен нажать на кнопку «Сняться с учета». Далее необходимо выбрать одну из трех причин: «Я больше не занимаюсь такой деятельностью», «Мне сложно работать с этим приложением», «Я стал госслужащим» — и подтвердить свое решение. Снятие с учета произойдет автоматически, рассказал Егоров.

Почему самозанятые не хотят выйти из тени

Нежелание регистрироваться в налоговой стало главной причиной сокрытия доходов, озвучивала результаты опроса самозанятых ФНС.