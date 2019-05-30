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Налоговая служба пояснила порядок отказа от статуса самозанятого
Самозанятые могут моментально сняться с учета и перестать быть плательщиками налога на профессиональный доход, пояснили РБК в Федеральной налоговой службе. Отказ от регистрации предусмотрен в приложении «Мой налог»
Фото: ТАСС

Отказаться от статуса самозанятого можно так же легко, как им стать. Сняться с учета и перестать быть плательщиком налога на профессиональный доход можно через приложение «Мой налог», пояснил РБК замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Для отказа от статуса плательщика налога на профессиональный доход пользователь приложения должен нажать на кнопку «Сняться с учета». Далее необходимо выбрать одну из трех причин: «Я больше не занимаюсь такой деятельностью», «Мне сложно работать с этим приложением», «Я стал госслужащим» — и подтвердить свое решение. Снятие с учета произойдет автоматически, рассказал Егоров.

Почему самозанятые не хотят выйти из тени

  • Нежелание регистрироваться в налоговой стало главной причиной сокрытия доходов, озвучивала результаты опроса самозанятых ФНС.
  • Многие фрилансеры скрывают свои доходы и официально не регистрируются из-за опасений раскрыть свою деятельность государству и что впоследствии с них спросят, отметил в беседе с РБК член президиума «Опоры России» Юрий Савелов. Но оставаясь в тени, самозанятые рискуют столкнуться с серьезным наказанием, подчеркивает Савелов. «Многих самозанятых в тени, например тех, кто сдает квартиры, подрабатывает таксистом и не платит налоги, легко вычислить и оштрафовать. Им может грозить даже уголовная ответственности в зависимости от размера доходов», — предупредил Савелов.

Как действует специальный налоговый режим

  • Специальный налоговый режим для самозанятых сейчас действует в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Зарегистрироваться в статусе самозанятого могут специалисты без работодателя и наемных работников с доходом до 2,4 млн руб. в год (не более 200 тыс. руб. в месяц).
  • Самозанятые платят налог по льготной ставке 4% за услуги физлицам и 6% за услуги юрлицам через приложение «Мой налог». Им предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. руб. Можно совмещать такую деятельность с работой по трудовому договору. Стать самозанятым, чтобы платить налог по меньшей ставке, также могут ИП без наемных работников.
  • 37% от суммы налога зачисляется в ФОМС, а 63% — в бюджет субъекта РФ. Федеральный бюджет доходов от налога не получает.
  • При этом работа самозанятым не учитывается как трудовой стаж. Самозанятые самостоятельно несут ответственность за размер своих будущих пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует только выплату социальной пенсии по старости.
  • Налогом облагаются не все переводы на счет, а только те операции, по которым самозанятый выписал чек. При этом ФНС призывает самозанятых предупреждать банки о своем статусе, чтобы избежать блокировки счета из-за подозрительных операций, а банки — проверять статус клиентов.

Сколько самозанятых сейчас платят налог

  • С начала года в качестве самозанятых добровольно зарегистрировались и платят налог 90 тыс. граждан. Каждый пятый из них работает таксистом, 7% сдают квартиры, 5% — консультантами, 3% — репетиторами.
  • На всю страну льготный режим может распространиться уже в 2020 году, говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. «Со следующего года планируем предоставить право всем регионам принимать решение — вводить или не вводить такой режим», — говорил он. В будущем самозанятым обещают такие же льготы, как и предпринимателям: кредиты по ставке не выше 8,5% и квоты на участие в госзакупках. Контроль и надзор на самозанятых в первые годы не распространится, заверил Силуанов.
  • Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте от 15 лет (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата. Пенсионный фонд недополучает около 500 млрд руб. в год из-за теневой занятости граждан, отмечал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, самозанятые, ФНС
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