Силуанов предложил ограничить число профессий для самозанятых

Перечень профессий должен быть фиксированным, чтобы распространять этот механизм на российские субъекты, считает он. По его словам, некоторые предприятия стали нанимать сотрудников как самозанятых

Антон Силуанов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить перечень профессий, представители которых могут регистрироваться в качестве самозанятых. Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«На мой взгляд, оптимально следующее: дать возможность субъектов использовать этот механизм, он зарекомендовал себя, хотя там есть риски», — сказал он.

Силуанов пояснил, что в четырех российских регионах в настоящее время работает экспериментальный режим для самозанятых, он себя хорошо зарекомендовал, однако есть случаи, когда предприятия нанимают сотрудников как самозанятых.

«Нам нужно, наверное, четко определить перечень профессий, где такие системы могут работать: водители, предположим, репетиторы. Этот перечень должен быть фиксированным, и в таком случае мы будем готовы распространять этот механизм на субъекты», — предложил первый вице-премьер.