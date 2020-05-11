Пандемия коронавируса , 11 мая, 17:06
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Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги
Гражданам России, которые перешли в режим самозанятости, необходимо вернуть уплаченные в 2019 году налоги. С таким предложением выступил президент Владимир Путин в обращении к народу 11 мая.
«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям, работать защищенно и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. В этой связи предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме», — сказал Путин.
По словам президента, эта мера коснется около 340 тыс. россиян.
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