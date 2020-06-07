Эксперты оценили в 50% долю занятых под риском сокращения и потери дохода

РАНХиГС оценил долю подверженных рискам работников на основе на данных последней волны Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2018 год, которые репрезентируют население России по полу, возрасту, типу проживания и другим характеристикам. В репрезентативной выборке 12,1 тыс. человек и 4,8 тыс. домохозяйств.
Хотя трудно назвать отрасль экономики, работники которой не пострадали от пандемии, социологи выделили именно работников тех отраслей, которые непосредственно «попали под жернова кризиса», где его последствия не косвенные, а прямые и очевидные, следует из исследования РАНХиГС.
В группе риска:
- 63% работников наиболее пострадавших отраслей, где занят почти каждый третий трудящийся в России;
- Половина (51%) неустойчиво занятых, к которым относится 30,5% работников в России;
- Каждый пятый самозанятый.
Причем треть (34%) трудящихся в России относятся к двум уязвимым категориям одновременно, что увеличивает риски. «Для этих работников угрозу полной потери или существенного сокращения трудового дохода следует оценивать как серьезную», — подчеркивается в докладе.
По последним данным Минтруда на 2 июня, официальная численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составила 2,1 млн человек. 58% россиян сообщили о сокращении доходов, показал майский опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан.
Для кого риски потери занятости и дохода выше
Стабильность занятости во многом зависит от пола, возраста, уровня образования и места проживания работников:
- Наиболее уязвимы молодые работники до 30 лет — доля уязвимых 57%. Маленький опыт усложнит поиски работы в новых условиях. Также среди молодых больше самозанятых, пояснила Малева.
- В группе молодых специалистов большему риску подвержены женщины — 63%. Занятость женщин более уязвима в условиях коронавируса, чем занятость мужчин, отметила эксперт. Совмещая материнство и работу, женщины чаще вынуждены соглашаться на низкую зарплату, неполный рабочий день, работу без официального контракта и с «серой» зарплатой.
- В более старших возрастах риск уязвимости занятости снижается. Например, среди работников от 50 до 59 лет доля тех, чья занятость уязвима, составляет 42,5% против 49,6% в среднем по выборке. Еще до пандемии Минтруд прогнозировал увеличение безработных предпенсионеров более чем в полтора раза в 2020 году, до 150 тыс. человек. Но среди работников старшего возраста относительно больше бюджетников с устойчивой занятостью, меньше самозанятых и ИП — именно поэтому они меньше уязвимы в контексте эпидемии, пояснила Малева. Предпенсионеры — единственная группа работников, которая защищена от увольнений законом. Но не исключено, что эта норма в условиях кризиса нарушается, добавила эксперт.
- В областных центрах с развитой сферой услуг, которая больше всего пострадала от кризиса, риски выше — 54% против 48% в малых городах и 44,5% в селах. Именно в городах разнообразны неустойчивые формы занятости, особенно среди молодых: частичная и неформальная занятость, самозанятость, отметила Малева. При этом в сельской местности еще до эпидемии сложились более высокие показатели бедности и безработицы. По данным Росстата, уровень безработицы на селе в марте 2020 составлял 6,5% против 4,7% по всей России (в апреле всероссийский показатель достиг 5,8%). Минсельхоз оценивал долю сельских жителей с доходами ниже прожиточного минимума в 20% против 11,2% в городах.
- По сравнению с Москвой риски для работающих выше в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской и Новосибирской областях. Более низкие риски в Кабардино-Балкарии, Коми и в Тульской области.
- Две трети (65%) граждан с низким уровнем образования (общим средним и ниже) находятся в наихудшем положении на рынке труда. Чем человек образованнее, тем стабильнее его работа. «Высшее профессиональное образование в наибольшей степени защищает работника от ухудшения характеристик его занятости в условиях эпидемии», — отмечается в докладе.
Увольнения в большей степени затронули непродовольственную торговлю, авиаперевозки, гостиницы, сферы питания, культуры и развлечений, сообщал Минтруд. Чаще всего компании сокращают административно-хозяйственные отделы (секретариат, охрана, уборка), обслуживающий персонал, специалистов по маркетингу и рекламе, финансам и бухгалтерии, а самый безболезненный сегмент — продажи, показал опрос ЦСР среди 3 тыс. предприятий.
Какие семьи в группе риска
- В целом рискуют потерять часть доходов в результате карантина 39% домохозяйств;
- В наихудшем положении семьи с детьми — они составляют почти 60% всех уязвимых домохозяйств;
- Вероятности потерять работу или часть доходов подвержена половина (51%) молодых домохозяйств без детей и пенсионеров.
Максимальное пособие по безработице в России увеличено с 8 тыс. до 12,1 тыс. руб., минимальное — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб. В Москве пособие выросло до 19,5 тыс. рублей, Московской области — до 15,5 тыс. руб. на период карантина.
Семьям с детьми до 3 лет положено пособие по 5 тыс. руб. с апреля по июнь — всего 15 тыс. руб. Семьям с детьми от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тыс. руб. вне зависимости от уровня доходов. Программа охватит 27 млн детей.
Малообеспеченным семей с детьми от 3 до 7 лет выплачивают по 5,5 тыс. руб. в месяц. Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для тех, кто не был трудоустроен, увеличено до 6,7 тыс. руб. Тем, кто потерял работу после 1 марта и воспитывает детей, положено максимальное пособие по безработице и доплата в 3 тыс. руб. на каждого ребенка в течение трех месяцев.
- В почти четверти (24%) домохозяйств все работники относятся к уязвимым группам;
- Значительная часть (44,4%) уязвимых домохозяйств не получают социальных пособий и не могут рассчитывать на помощь.
Господдержка направлена, в основном, на семьи с детьми, отмечает Малева. Еще до кризиса в январе 2020 года именно этой группе были адресованы сильные меры соцзащиты: маткапитал на первенца, расширение возрастных границ пособия на ребенка до 7 лет и т.д. «А как быть тем, у кого еще нет детей, но кто попал в сложную жизненную ситуацию?, — спрашивает Малева. — Большинство из введенных мер пройдут мимо этой группы». К тому же, по закону, далеко не все молодые работники смогут претендовать на пособие по безработице.
Основную господдержку в России получили компании из ограниченного списка пострадавших отраслей, системообразующие и стратегические предприятия. Таким компаниям предоставлена отсрочка по налогам, мораторий на проверки и банкротства и т.п. Малому и среднему бизнесу из их числа — гранты на выплату зарплат по 12,1 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда) в мае и июне на каждого сотрудника. Крупному, среднему, малому бизнесу и ИП из наиболее пострадавших отраслей предлагаются зарплатные кредиты под 0% на полгода и кредиты под 2% с полным списанием вместе с процентами, если предприятие сохранит 90% штата, и списанием 80% при сохранении 80% работников. 85% таких кредитов будут обеспечены госгарантией.