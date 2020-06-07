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Эксперты оценили в 50% долю занятых под риском сокращения и потери дохода

Каждый второй занятый в России может потерять работу или часть доходов. Эксперты РАНХиГС исследовали, какие группы сотрудников наиболее уязвимы к воздействию пандемии на рынок труда - их нужно знать, чтобы минимизировать потери
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Половина трудящихся в России подвержена рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска. Масштаб возможного эффекта пандемии на кадровые перспективы и материальное положение россиян оценили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС (исследование есть у РБК).

Эпидемия коронавируса, приведшая к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, отмечают авторы доклада.

  • 49,7% всех трудящихся в России заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии коронавируса. Если исходить из общего количества занятых в России (70 млн человек, по данным Росстата), в группе риска окажется почти 35 млн работников. 

Говорить, что объявленные к настоящему времени меры господдержки достаточны, было бы преувеличением, прокомментировала РБК директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева: «Невозможно избежать всех экономических и социальных потерь, но их можно минимизировать и смягчить. Для этого нужно знать самые уязвимые группы».

К наиболее уязвимым РАНХиГС отнес самозанятых и индивидуальных предпринимателей; работников наиболее пострадавших отраслей (транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения), неустойчиво занятых — с «серыми» заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума. Учитывались работники частных предприятий и старше 16 лет. Часть бюджетников с зарплатой ниже прожиточного минимума, например, занятых на неполную ставку, также вошли в группу уязвимых.

РАНХиГС оценил долю подверженных рискам работников на основе на данных последней волны Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2018 год, которые репрезентируют население России по полу, возрасту, типу проживания и другим характеристикам. В репрезентативной выборке 12,1 тыс. человек и 4,8 тыс. домохозяйств.

Хотя трудно назвать отрасль экономики, работники которой не пострадали от пандемии, социологи выделили именно работников тех отраслей, которые непосредственно «попали под жернова кризиса», где его последствия не косвенные, а прямые и очевидные, следует из исследования РАНХиГС.

В группе риска:

  • 63% работников наиболее пострадавших отраслей, где занят почти каждый третий трудящийся в России;
  • Половина (51%) неустойчиво занятых, к которым относится 30,5% работников в России;
  • Каждый пятый самозанятый.

Причем треть (34%) трудящихся в России относятся к двум уязвимым категориям одновременно, что увеличивает риски. «Для этих работников угрозу полной потери или существенного сокращения трудового дохода следует оценивать как серьезную», — подчеркивается в докладе.

По последним данным Минтруда на 2 июня, официальная численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составила 2,1 млн человек. 58% россиян сообщили о сокращении доходов, показал майский опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан.

Для кого риски потери занятости и дохода выше

Стабильность занятости во многом зависит от пола, возраста, уровня образования и места проживания работников:

  • Наиболее уязвимы молодые работники до 30 лет — доля уязвимых 57%. Маленький опыт усложнит поиски работы в новых условиях. Также среди молодых больше самозанятых, пояснила Малева.
  • В группе молодых специалистов большему риску подвержены женщины — 63%. Занятость женщин более уязвима в условиях коронавируса, чем занятость мужчин, отметила эксперт. Совмещая материнство и работу, женщины чаще вынуждены соглашаться на низкую зарплату, неполный рабочий день, работу без официального контракта и с «серой» зарплатой.
  • В более старших возрастах риск уязвимости занятости снижается. Например, среди работников от 50 до 59 лет доля тех, чья занятость уязвима, составляет 42,5% против 49,6% в среднем по выборке. Еще до пандемии Минтруд прогнозировал увеличение безработных предпенсионеров более чем в полтора раза в 2020 году, до 150 тыс. человек. Но среди работников старшего возраста относительно больше бюджетников с устойчивой занятостью, меньше самозанятых и ИП — именно поэтому они меньше уязвимы в контексте эпидемии, пояснила Малева. Предпенсионеры — единственная группа работников, которая защищена от увольнений законом. Но не исключено, что эта норма в условиях кризиса нарушается, добавила эксперт.
  • В областных центрах с развитой сферой услуг, которая больше всего пострадала от кризиса, риски выше — 54% против 48% в малых городах и 44,5% в селах. Именно в городах разнообразны неустойчивые формы занятости, особенно среди молодых: частичная и неформальная занятость, самозанятость, отметила Малева. При этом в сельской местности еще до эпидемии сложились более высокие показатели бедности и безработицы. По данным Росстата, уровень безработицы на селе в марте 2020 составлял 6,5% против 4,7% по всей России (в апреле всероссийский показатель достиг 5,8%). Минсельхоз оценивал долю сельских жителей с доходами ниже прожиточного минимума в 20% против 11,2% в городах.
  • По сравнению с Москвой риски для работающих выше в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской и Новосибирской областях. Более низкие риски в Кабардино-Балкарии, Коми и в Тульской области. 
  • Две трети (65%) граждан с низким уровнем образования (общим средним и ниже) находятся в наихудшем положении на рынке труда. Чем человек образованнее, тем стабильнее его работа. «Высшее профессиональное образование в наибольшей степени защищает работника от ухудшения характеристик его занятости в условиях эпидемии», — отмечается в докладе.

Увольнения в большей степени затронули непродовольственную торговлю, авиаперевозки, гостиницы, сферы питания, культуры и развлечений, сообщал Минтруд. Чаще всего компании сокращают административно-хозяйственные отделы (секретариат, охрана, уборка), обслуживающий персонал, специалистов по маркетингу и рекламе, финансам и бухгалтерии, а самый безболезненный сегмент — продажи, показал опрос ЦСР среди 3 тыс. предприятий.

Какие семьи в группе риска

  • В целом рискуют потерять часть доходов в результате карантина 39% домохозяйств;
  • В наихудшем положении семьи с детьми — они составляют почти 60% всех уязвимых домохозяйств;
  • Вероятности потерять работу или часть доходов подвержена половина (51%) молодых домохозяйств без детей и пенсионеров.

Максимальное пособие по безработице в России увеличено с 8 тыс. до 12,1 тыс. руб., минимальное — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб. В Москве пособие выросло до 19,5 тыс. рублей, Московской области — до 15,5 тыс. руб. на период карантина.

Семьям с детьми до 3 лет положено пособие по 5 тыс. руб. с апреля по июнь — всего 15 тыс. руб. Семьям с детьми от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тыс. руб. вне зависимости от уровня доходов. Программа охватит 27 млн детей.

Малообеспеченным семей с детьми от 3 до 7 лет выплачивают по 5,5 тыс. руб. в месяц. Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для тех, кто не был трудоустроен, увеличено до 6,7 тыс. руб. Тем, кто потерял работу после 1 марта и воспитывает детей, положено максимальное пособие по безработице и доплата в 3 тыс. руб. на каждого ребенка в течение трех месяцев.

  • В почти четверти (24%) домохозяйств все работники относятся к уязвимым группам;
  • Значительная часть (44,4%) уязвимых домохозяйств не получают социальных пособий и не могут рассчитывать на помощь.

Господдержка направлена, в основном, на семьи с детьми, отмечает Малева. Еще до кризиса в январе 2020 года именно этой группе были адресованы сильные меры соцзащиты: маткапитал на первенца, расширение возрастных границ пособия на ребенка до 7 лет и т.д. «А как быть тем, у кого еще нет детей, но кто попал в сложную жизненную ситуацию?, — спрашивает Малева. — Большинство из введенных мер пройдут мимо этой группы». К тому же, по закону, далеко не все молодые работники смогут претендовать на пособие по безработице.

Основную господдержку в России получили компании из ограниченного списка пострадавших отраслей, системообразующие и стратегические предприятия. Таким компаниям предоставлена отсрочка по налогам, мораторий на проверки и банкротства и т.п. Малому и среднему бизнесу из их числа — гранты на выплату зарплат по 12,1 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда) в мае и июне на каждого сотрудника. Крупному, среднему, малому бизнесу и ИП из наиболее пострадавших отраслей предлагаются зарплатные кредиты под 0% на полгода и кредиты под 2% с полным списанием вместе с процентами, если предприятие сохранит 90% штата, и списанием 80% при сохранении 80% работников. 85% таких кредитов будут обеспечены госгарантией.

Автор: Ольга Агеева
Теги: рынок труда, доходы населения, зарплаты, безработица
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