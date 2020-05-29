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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год

Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым россиянам вернут уплаченные в 2019 году налоги из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Мера будет касаться индивидуальных предпринимателей, которые в прошлом году участвовали в эксперименте по уплате налога на профессиональный доход.

Помимо этого, Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели 1,6 млрд руб. Средства поступят в Федеральную налоговую службу (ФНС) из резервного фонда правительства.

В Москве самозанятым вернут 495 млн руб. налогов за прошлый год
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Возврат налогов будет проходить автоматически, для этого не нужно оформлять документы. Деньги переведут на банковские карты самозанятых, данные о которых они указали в мобильном приложении «Мой налог».

Эксперимент стартовал 1 января 2019 года. Специальный налоговый режим позволял самозанятым работать без отчетности и визитов в налоговые органы. Они должны были зарегистрироваться в приложении «Мой налог».

В этой программе могут участвовать самозанятые, у которых нет работодателя и наемных сотрудников и которые сами создают продукт или услугу. Помимо этого, они должны получать доход не более 2,4 млн руб. в год. Налоговая ставка составляет 4% для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями.

В ходе обращения к гражданам 11 мая президент России Владимир Путин объявил, что самозанятым вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году, а также предоставят им «налоговый капитал» в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) для проведения налоговых платежей.

В середине мая заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщал, что самозанятым москвичам вернут 495 млн руб. уплаченных в прошлом году налогов.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: правительство, Михаил Мишустин, самозанятые, налог
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