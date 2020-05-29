Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым россиянам вернут уплаченные в 2019 году налоги из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Мера будет касаться индивидуальных предпринимателей, которые в прошлом году участвовали в эксперименте по уплате налога на профессиональный доход.

Помимо этого, Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели 1,6 млрд руб. Средства поступят в Федеральную налоговую службу (ФНС) из резервного фонда правительства.

Возврат налогов будет проходить автоматически, для этого не нужно оформлять документы. Деньги переведут на банковские карты самозанятых, данные о которых они указали в мобильном приложении «Мой налог».