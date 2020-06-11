Рука на отсечении

Рынок нефти продолжает восстановление после сделки ОПЕК+

Котировки Urals превысили $42 и вернулись на уровень отсечения, разделяющий расходование и накопление резервов в бюджете 2020 года. Однако покупки валюты в ФНБ возобновятся, когда нефть cтанет дороже на несколько долларов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Цена российской эталонной нефти Urals превысила $42 за баррель, а это значит, что Минфин России скоро может возобновить покупки валюты для суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ). Еще в апреле, когда Urals опускалась до $12, аналитики обсуждали риск исчерпания ФНБ в течение пары лет, а теперь рассматривают перспективу пополнения фонда.

С $10 до $42 за два месяца

Согласно данным ценового агентства Argus Media, предоставленным РБК, 5 июня стоимость партий Urals с поставкой в голландский порт Роттердам на условиях CIF (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) составила $42,55 за баррель, в итальянский порт Аугуста — $42,10 за баррель. Базовая цена нефти в российском бюджете на 2020 год (уровень отсечения) составляет $42,4 за баррель. Согласно бюджетному правилу, сверхдоходы бюджета при цене нефти выше этой отметки должны направляться в ФНБ, для чего Минфин покупает валюту на рынке, а ниже — приобретенная для ФНБ валюта, наоборот, продается на рынке для финансирования текущих расходов бюджета.

9 марта мировые цены на нефть обрушились (в том числе Urals, которая упала ниже бюджетной цены отсечения) на фоне первоначального развала сделки ОПЕК+, после чего Банк России по согласованию с Минфином приступил к продажам валюты из резервов — впервые за время действия бюджетного правила с 2017 года. В апреле средняя цена Urals достигала $18,2 за баррель (на минимуме опускалась до $10,5), а Минфин собирался задействовать 2 трлн руб. из ФНБ на компенсацию выпадающих нефтегазовых доходов.

Почему покупки валюты не начнутся прямо сейчас

Покупка валюты в резервы может начаться не раньше июля. Это зависит, в частности, от того, какая сложится средняя цена Urals в июне (для расчета поступлений в бюджет от НДПИ) и за период с 15 мая по 14 июня — для расчета экспортной пошлины. Средняя цена Urals в июне пока составляет около $40.

А надо, чтобы среднемесячная цена Urals достигла $44–47 за баррель, оценили для РБК аналитики. Дело в том, что Россия, в соответствии с договоренностями ОПЕК+, в мае резко сократила добычу нефти — на 17% относительно апрельского показателя. Такое сокращение не закладывалось в прогноз социально-экономического развития, на основе которого Минфин сейчас оценивает выпадающие нефтегазовые доходы бюджета. В мае—июле российские компании должны снизить добычу до 8,5 млн барр. в сутки с 10,3–10,4 млн по состоянию на март. Затем добычу можно будет постепенно наращивать, но все равно она будет оставаться ниже уровней «до сделки ОПЕК+» вплоть до 2022 года.

По формуле бюджетного правила Минфин ежемесячно оценивает выпадающие или дополнительные нефтегазовые доходы исходя из сложившихся котировок Urals (относительно базового уровня в $42,4), фактически сложившегося курса доллара к рублю и прогнозных месячных объемов добычи нефти и газа и экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Эти объемы берутся из базового прогноза Минэкономразвития, составленного еще в сентябре прошлого года.

Расхождение этих показателей с фактическими объемами ощутимо даже по первому кварталу 2020 года, когда сделка ОПЕК+ еще не была заключена. Так, экспорт нефти в январе—марте составил 63,1 млн т против прогнозировавшихся 67,4 млн т. Еще сильнее расхождение по экспорту газа: фактические поставки составили 46,6 млрд куб. м против прогнозных 62,4 млрд куб. м. Повлияли пандемия коронавируса, резко сократившая глобальный спрос на нефть и потребление газа в Европе, плюс фактор теплой зимы, также сказавшийся на газовых поставках.

Минфин для расчета ежемесячных объемов продажи или покупки валюты использует поправочную переменную — величину отклонения нефтегазовых доходов, фактически полученных в предыдущем месяце, от прогнозных. Именно этот компонент учитывает фактические объемы добычи и экспорта углеводородов. За май 2020 года отрицательное отклонение составило 58 млрд руб. — максимум с 2017 года, именно в мае вступила в силу сделка ОПЕК+ по рекордному сокращению нефтедобычи. До тех пор пока это отклонение будет превышать оценку дополнительных нефтегазовых доходов, Минфин будет продавать валюту. То есть эффективная цена отсечения сейчас находится выше $42,4 за баррель.

Это косвенно подтвердила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пятничной пресс-конференции Банка России. Она, правда, дала понять, что опережающих закупок валюты не будет — по возможной аналогии с продажами валюты, которые ЦБ начал досрочно 10 марта, не дожидаясь 7 апреля, когда эти продажи должны были начаться по регламенту. «Мы, как всегда, осуществляем эти операции в рамках бюджетного правила, исходя из поручений Минфина», — пояснила Набиуллина.

При какой цене могут начаться покупки валюты

Физические объемы добычи нефти и газа, а также экспорта нефти, газа и нефтепродуктов должны были увеличиться, согласно прогнозным значениям Минэкономразвития, в пределах 1% в 2020 году, но в итоге они сократятся на 7,8–11,2%, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «С учетом этого Минфин сможет вернуться к закупкам валюты в резервы при среднегодовых ценах Urals выше $45,5–47 за баррель», — оценивает он.

По словам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, если считать, что погрешность 58 млрд руб. прогноза нефтегазовых доходов Минфина за май в основном связана с изменившимися объемами из-за сделки ОПЕК+, то порядок необходимого отклонения цены — около $3 за баррель в течение месяца, или $45,4 за баррель.

Эффективная цена для возобновления закупок валюты в резервы составляет порядка $44 за баррель, оценивает управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев. Авторы финансового Telegram-канала MMI считают, что покупки валюты начнутся при ценах на нефть $46–48.

Для возобновления покупок валюты Минфином цена Urals должна стабильно держаться в районе $50 за баррель, представила свою оценку на брифинге 9 июня экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец (прогноз инвесткомпании — $40 за баррель во втором полугодии).

Однако прогноз по ценам остается неопределенным, и не исключено, что котировки вновь откатятся к более низким значениям, даже не успев достигнуть эффективной цены отсечения в бюджете. Goldman Sachs предупредил 8 июня, что фьючерсы Brent могут подешеветь до $35 за баррель в ближайшие недели (сейчас торгуются на уровне $41). Morgan Stanley обращает внимание, что глобальный спрос на нефть может не вернуться на допандемический уровень вплоть до конца 2021 года. Минэкономразвития заложило консервативные ожидания по Urals на этот год — в среднем $31,1 за баррель. Мало кто ждет, что цены нефти на физическом рынке вырастут выше $50 за баррель в этом году, а значит, пополнение резервов, если возобновится, может оказаться кратковременным и неустойчивым.

Как покупки валюты могут помочь профинансировать расходы этого года

С марта по начало июня ЦБ продал в интересах Минфина по бюджетному правилу около $6,2 млрд, следует из данных Банка России. Такие продажи должны производиться за счет ранее приобретенной валюты и только потом — за счет ликвидных ресурсов ФНБ, следует из правил Минфина.

По состоянию на 1 июня объем ликвидных средств ФНБ составил почти $116 млрд, сообщил Минфин 8 июня. Дополнительно у Минфина к началу марта было около $10 млрд валюты на счетах в Банке России, которую он переведет в ФНБ в следующем году. Соответственно, продажи валюты осуществлялись из этих средств, а ФНБ пока для этих целей не задействовали (это подтверждается ежемесячной статистикой Минфина по движению средств фонда).

Потенциальное возобновление закупок валюты важно потому, что в 2020 году нефтегазовые сверхдоходы могут в порядке исключения быть направлены не в ФНБ, а на текущие расходы бюджета. Как сообщил «Коммерсантъ», такой вариант в мае обсуждался чиновниками. Фактически это будет равнозначно временному смягчению бюджетного правила и позволит легче профинансировать антикризисные расходы этого года.

В Минфине отказались комментировать цену, при которой могут начаться покупки валюты, сославшись на порядок ежемесячного опубликования предстоящих продаж/покупок иностранной валюты в начале каждого месяца.