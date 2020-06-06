Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля

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Страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить действующую договоренность по сокращению добычи нефти до конца июля. Об этом в своем Twitter написал глава Минэнерго Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль Мазруи.

О том, что первый этап сокращения добычи нефти, реализация которого была назначена на май и июнь, продлевается еще на месяц, также говорится в итоговом коммюнике на сайте ОПЕК. Страны, которые не смогли выполнить условия сделки на 100%, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября, следует из документа.

В 2020 году спрос на нефть сократится на 9 млн барр. в сутки, и его восстановление потребует от всех участников соблюдения условий соглашения, также говорится в коммюнике.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что все российские нефтекомпании поддержали решение продлить сокращение на 9,7 млн барр. в сутки еще на месяц, передает «РИА Новости».

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