Стоимость российской нефти выросла до максимума с середины марта

Цена Urals в Северо-Западной Европе выросла до $24,7 за баррель. По данным Минфина, в апреле средняя стоимость российской нефти составила $18,22 за баррель, что в 3,9 раза меньше, чем в прошлом году

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Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе выросла на $4,6 за баррель, до $24,7, сообщает агентство Argus Media. Это максимальный уровень с середины марта.

Агентство отмечает, что рост котировок произошел благодаря новой сделке ОПЕК+ об ограничении добычи, которая вступила в силу в начале мая. Премия на сорт относительно Brent остается на уровне $0,85 за баррель относительно Brent четвертый торговый день подряд.

Argus со ссылкой на трейдеров пишет, что почти все майские объемы Urals уже проданы, а суммарные отгрузки сорта в мае сократятся до 1,32 млн баррелей в день, почти на 40% относительно апреля.

В Средиземноморье цена партии Urals также выросла — до $25,33 за баррель, премия составляет $1,5 за баррель к Brent.