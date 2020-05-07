Стоимость российской нефти выросла до максимума с середины марта
Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе выросла на $4,6 за баррель, до $24,7, сообщает агентство Argus Media. Это максимальный уровень с середины марта.
Агентство отмечает, что рост котировок произошел благодаря новой сделке ОПЕК+ об ограничении добычи, которая вступила в силу в начале мая. Премия на сорт относительно Brent остается на уровне $0,85 за баррель относительно Brent четвертый торговый день подряд.
Argus со ссылкой на трейдеров пишет, что почти все майские объемы Urals уже проданы, а суммарные отгрузки сорта в мае сократятся до 1,32 млн баррелей в день, почти на 40% относительно апреля.
В Средиземноморье цена партии Urals также выросла — до $25,33 за баррель, премия составляет $1,5 за баррель к Brent.