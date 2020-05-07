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Падение цен на нефть ,  
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Стоимость российской нефти выросла до максимума с середины марта

Цена Urals в Северо-Западной Европе выросла до $24,7 за баррель. По данным Минфина, в апреле средняя стоимость российской нефти составила $18,22 за баррель, что в 3,9 раза меньше, чем в прошлом году
BRENT BR-6.20 $28,93 +14,39%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе выросла на $4,6 за баррель, до $24,7, сообщает агентство Argus Media. Это максимальный уровень с середины марта.

Агентство отмечает, что рост котировок произошел благодаря новой сделке ОПЕК+ об ограничении добычи, которая вступила в силу в начале мая. Премия на сорт относительно Brent остается на уровне $0,85 за баррель относительно Brent четвертый торговый день подряд.

Argus со ссылкой на трейдеров пишет, что почти все майские объемы Urals уже проданы, а суммарные отгрузки сорта в мае сократятся до 1,32 млн баррелей в день, почти на 40% относительно апреля.

Urals стал дороже североморской нефти
Бизнес
Фото: Eric Gay / AP

В Средиземноморье цена партии Urals также выросла — до $25,33 за баррель, премия составляет $1,5 за баррель к Brent.

По данным Минфина, в апреле 2020 года средняя цена Urals составила $18,22 за баррель, это в 3,9 раза ниже по сравнению с апрелем прошлого года ($71,54 за баррель). В январе-апреле средняя стоимость российской нефти сложилась в размере $41,04 за баррель (за тот же период 2019 года — $65,18 за баррель).

Как считает Центробанк, во втором квартале стоимость Urals составит $15 за баррель, в третьем – $20, а в четвертом – $25. Как говорится в докладе регулятора о кредитно-денежной политике, возвращение к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила ($42,4 за баррель Urals) произойдет только в 2022 году. 

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года
Экономика
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Цена Urals учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. По подсчетам экономистов Deutsche Bank подсчитали, что ликвидные резервы Фонда национального благосостояния могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если российская нефть в это время будет стоить $15 за баррель, или через шесть лет при цене в $30 за баррель.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Urals, нефть
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