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Бизнес ,  
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Доход «Газпрома» от экспорта газа в марте упал в два раза

На фоне кризиса из-за коронавируса и теплой зимы объем и доходы от экспортных поставок российского газа резко упали. По сравнению с мартом 2019 года «Газпром» получил от экспорта газа по трубопроводам в два раза меньше
Газпром GAZP ₽195,8 +0,82% Купить
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В марте Россия экспортировала газ на сумму $1,776 млрд. Это более чем в два раза меньше, чем было получено от экспорта газа в марте 2019 года — $3,713 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Объем экспортируемого газа год к году сократился на 4,3 млрд куб. м: 18,4 млрд куб. м газа в марте 2019 года против 14,1 млрд куб. м в марте 2020 года. По сравнению с февралем 2020 года стоимость поставок упала на 12,9%. При этом объем поставок сократился лишь на 0,7%.

«Газпром» является монопольным экспортером природного газа за рубеж путем трубопроводных поставок.

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии
Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в марте составил $457,7 млн, или 3 млн куб. м. В количественном выражении объем экспортируемого СПГ вырос (с 2,6 млн куб. м), однако его стоимость упала (с $510,5 млн).

Двукратное падение доходов от экспорта природного газа также фиксировалось в январе—феврале 2020 года. Как отмечали «Ведомости», одной из причин снижения экспортных показателей стала необычайно теплая зима в Европе. Кроме того, в 2019 году европейские потребители российского газа сделали большие запасы в хранилищах до подписания транзитного контракта «Газпрома» с Украиной, которое произошло в декабре 2019 года.

«Газпром» уже предупреждал, что пандемия и кризис могут отразиться на его финансовых показателях. «Мы и в этот кризисный год справляемся с выполнением того бюджета, который принят в декабре 2019 года. Но также видим, что ухудшаются групповые показатели по международным стандартам финансовой отчетности, в этой части эта проблема нас сильно беспокоит», — заявлял в апреле руководитель финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иваннико на телефонной конференции с инвесторами.

Путин заявил о спорах с Минском и Ереваном по тарифам на прокачку газа
Политика
Фото: Егор Алеев / ТАСС

По прогнозам «Газпрома», в 2020 году экспорт газа снизится на 16,4% — с 199,2 млрд до 166,6 млрд куб. м, а средняя цена газа упадет на 37%, с $210,6 до $133 за 1 тыс. куб. м. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко на основе этих данных предупреждал о возможном падении выручки «Газпрома» от экспорта в два раза по сравнению с 2019 годом.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: экспорт, Газпром, природный газ
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