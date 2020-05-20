Доход «Газпрома» от экспорта газа в марте упал в два раза

На фоне кризиса из-за коронавируса и теплой зимы объем и доходы от экспортных поставок российского газа резко упали. По сравнению с мартом 2019 года «Газпром» получил от экспорта газа по трубопроводам в два раза меньше

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В марте Россия экспортировала газ на сумму $1,776 млрд. Это более чем в два раза меньше, чем было получено от экспорта газа в марте 2019 года — $3,713 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Объем экспортируемого газа год к году сократился на 4,3 млрд куб. м: 18,4 млрд куб. м газа в марте 2019 года против 14,1 млрд куб. м в марте 2020 года. По сравнению с февралем 2020 года стоимость поставок упала на 12,9%. При этом объем поставок сократился лишь на 0,7%.

«Газпром» является монопольным экспортером природного газа за рубеж путем трубопроводных поставок.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в марте составил $457,7 млн, или 3 млн куб. м. В количественном выражении объем экспортируемого СПГ вырос (с 2,6 млн куб. м), однако его стоимость упала (с $510,5 млн).