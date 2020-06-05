500 шагов оздоровления

Правительство разработало план восстановления промышленности, бизнеса и рынка труда

РБК ознакомился с проектом национального плана восстановления экономики. Основную часть составляют уже объявленные меры господдержки, но есть и ряд новых, например введение минимальной ставки почасовой оплаты труда

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, будет докладывать по этому плану президенту Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как рассказал сам Мишустин, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Выполнение плана, по словам премьера, позволит «не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике».

РБК ознакомился с проектом антикризисного плана правительства, датированным 29 мая и состоящим из девяти разделов. Содержание документа подтвердил федеральный чиновник, допустив, что в итоговую версию могли вноситься изменения. Проект плана содержит как уже объявленные, так и ряд новых мер поддержки экономики и населения. Целевыми показателями исполнения служат выход на устойчивый рост реальных доходов (целевой темп прироста не приводится), снижение уровня безработицы менее чем до 5%, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021-го.

В пресс-службе Минфина вопросы РБК переадресовали в правительство. РБК направил запрос в пресс-службу правительства. В пресс-службах Минэкономразвития и Минтруда от комментариев отказались.

Рынок труда и соцподдержка

Закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей от пандемического кризиса «образовали «навес» безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости», указывается в документе. «Прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящее изменение структуры экономики может привести к дальнейшему росту безработицы», — следует из проекта плана. По данным Росстата, уровень безработицы за нерабочий апрель вырос до 5,8%, что считается максимумом за четыре года. По итогам 2019-го безработица составляла 4,6%.

Российский рынок труда традиционно адаптируется к изменениям за счет не только высвобождения рабочей силы, но и сокращения рабочего времени и зарплат при сохранении занятости. «Совокупно эти факторы создают серьезный вызов, связанный со снижением доходов населения и, как следствие, платежеспособного спроса», — констатируется в документе.

Для обеспечения роста реальных доходов населения, восстановления занятости и спроса в проекте плана содержатся уже анонсированные и запущенные меры поддержки (такие как прямые выплаты на детей и увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ — 12,13 тыс. руб.) и новые инициативы. Например:

реализация на всей территории страны с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей, что потребует дополнительно почти 52 млрд руб.;

установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время сроком до трех месяцев «с целью борьбы с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время»;

обеспечение с июля 2020 года возможности перехода на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий как удаленку, так и присутствие на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору;

создание «социального казначейства», осуществляющего функции предоставления мер социальной поддержки;

предоставление возможности перевода государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу.

К декабрю 2020 года Минтруд должен установить единый подход к определению состава семьи и перечня доходов для предоставления мер соцподдержки, уточняется в документе. Смягчение условий назначения досрочной пенсии — за три, а не за два года до наступления пенсионного возраста — для россиян, потерявших работу, не вошло в проект документа (о том, что такая мера обсуждается, ранее со ссылкой на источники писали «Известия» и «Ведомости»).

Выполнение национального плана, по замыслу властей, должно обеспечить к концу 2021 года рост реальных зарплат россиян на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении, а также сокращение уровня бедности по сравнению с 2019-м (12,3% населения).

Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе, который формировался без учета национального плана восстановления экономики, ожидает падения реальных располагаемых денежных доходов населения на 3,8% по итогам 2020 года. Базовый прогноз ведомства предполагает среднегодовую безработицу на уровне 5,7% экономически активного населения после 4,6% в 2019 году.

Поддержка малого бизнеса

Для поддержки и развития сектора малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП), кроме уже объявленных мер по списанию налогов (за исключением НДС) для МСП из пострадавших отраслей за второй квартал, грантов на выплату зарплат в расчете МРОТ на занятого, кредитных каникул и беспроцентных кредитных программ, в проекте плана новых масштабных мер госпомощи не предлагается. Среди значимых инициатив:

отказ от индексации страховых взносов на период 2021 года, уплачиваемых ИП в фиксированном размере;

внедрение механизма поддержки ИП и малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях в связи с расходами на обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям;

установление «переходного» налогового режима для налогоплательщиков, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения;

повышение возможности использования системы быстрых платежей ЦБ для снижения транзакционных издержек;

временная либерализация правовых последствий банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется мораторий, в целях упрощения повторного вхождения в бизнес; согласно действующим нормам, после признания банкротом ИП не может заниматься предпринимательской деятельностью в течение пяти лет.

Выполненной задача по восстановлению индивидуального, а также малого и среднего предпринимательства будет считаться, если численность занятых в секторе вернется на докризисный уровень первого квартала 2020 года (на 10 марта, по данным реестра МСП, в нем были заняты 15,3 млн человек), а темпы роста оборота МСП станут выше темпов роста экономики в целом.

Запуск инвестиционной активности

Закрытие экономики и сокращение выручки бизнеса привели к снижению деловой активности. Инвестиции в основной капитал в 2020 году рухнут на 12% после роста на 1,7% в 2019-м, ожидает Минэкономразвития. Согласно майскому указу Путина, доля инвестиций в ВВП к концу нынешнего президентского срока (к 2024 году) должна была вырасти до 25%. Но в базовом прогнозе министерства она останется на уровне 21,3% к 2023 году.

Высокая неопределенность относительно продолжительности пандемии и ограничительных мер и, как следствие, возросшая неопределенность относительно платежеспособности контрагентов и клиентов финансовых институтов выступают фактором, способным негативно повлиять на скорость восстановления экономики и инвестиционную активность, подчеркивается в проекте плана.

Для запуска нового инвестиционного цикла и выхода на темпы роста инвестиций на уровне 4,5% к концу 2021 года в документе предлагается прежде всего завершить создание механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для содействия крупным частным инвестпроектам, в том числе с июля 2020 года предоставить возможность компенсации расходов на инфраструктуру, а также затрат на уплату части процентов по кредитам и займам, привлеченным для ее создания, в объеме поступающих налогов. К октябрю текущего года Минфин и ФНС должны представить государственную информационную систему «Капиталовложения» для сопровождения реализации соглашений и их мониторинга.

Содействовать инвестиционному росту должны и крупные инфраструктурные проекты из нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и комплексного плана развития и модернизации инфраструктуры, например строительство автотрассы из Москвы в Казань, входящей в состав международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Кроме того, план предусматривает новые проекты, в частности строительство и реконструкцию к 2024 году участков автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в Красноярск в обход Кемерово стоимостью 45,3 млрд руб.

Секторальная помощь

В рамках секторальных мер поддержки власти планируют стимулировать спрос через госзакупки, а также помогать субсидиями и госгарантиями. Минфин предоставит 23,4 млрд руб. в 2020 году на поддержку российских авиакомпаний через компенсацию понесенных расходов. Авиационная промышленность получит госгарантии по кредитам на закупку 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 в объеме 139,6 млрд руб.

Для поддержки жилищного строительства проект плана предполагает меры для снижения средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам менее чем до 8%, в том числе за счет реализации программы субсидирования ипотеки на новостройки по 6,5%. Кроме того, Минстрой направит в этом году 30 млрд руб. на финансирование завершения строительства проблемных объектов и восстановления прав граждан — участников долевого строительства, следует из проекта документа.

Чтобы поддержать туристическую отрасль, власти готовы с 1 января 2021 года снизить ставку НДС до 7% для компаний, что приведет к выпадающим доходам бюджета в объеме 11,7 млрд руб. в будущем году, говорится в проекте плана. А предприятиям гостинично-туристской сферы планируется возместить половину платежей по процентам и отсрочить выплаты основного долга по ранее выданным кредитам на период с июля по декабрь текущего года.