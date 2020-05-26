Росстат сообщил о 800 тыс. новых безработных в нерабочем апреле

Число безработных россиян в апреле возросло до 4,3 млн человек, следует из оценки Росстата, уровень безработицы вырос до 5,8% — максимум за четыре года. Пособие по безработице, по данным Роструда, получали только 1,1 млн граждан

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Число безработных в России за месяц возросло на более чем 800 тыс. человек — до 4,3 млн в апреле (против 3,485 млн человек в марте), следует из оценки Росстата с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы с соответствии с методологией Международной организации труда.

Рост числа безработных в апреле 2020 года в годовом выражении (то есть к апрелю 2019 года) составил 21%, а по сравнению с мартом 2020 года — 23,4%, следует из данных Росстата. Таким образом, уровень безработицы в апреле составил 5,8% от рабочей силы после 4,7% в марте 2020 года, что является максимальным значением с апреля 2016 года.

Апрель 2020 года в связи с распространением пандемии COVID-19 был объявлен президентом России нерабочим с условием сохранения за работниками зарплаты, но последствиями карантинных ограничений стали сокращение доходов россиян, неоплачиваемые отпуска и увольнения. «Если у заболевших в тяжелой форме коронавирус разрушает легкие, то на рынке труда он разрушает бизнесы и рабочие места, оставляя людей без работы и доходов», — писал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в докладе фонда «Либеральная миссия», посвященном коронавирусному кризису (.pdf).

Для поддержки граждан, потерявших работу из-за пандемического кризиса, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.) Это привело к 80-процентному росту числа официально зарегистрировавшихся безработных в центрах занятости: 1,3 млн человек в апреле против 727 тыс. в марте 2020 года, следует из данных Роструда. В апреле пособие по безработице получали 1,1 млн россиян.

Но даже максимальный размер пособия по безработице остается небольшим: около 25% по отношению к средней зарплате, замечал Гимпельсон. В Москве и Московской области установлен более высокий размер пособия — 19,5 и 15,5 тыс. рублей, но и стоимость жизни здесь выше. Нужно максимально упростить регистрацию и выплату пособия по безработице и увеличить его размер хотя бы на четверть, назвав его, например, «временной субсидией из-за потери дохода вследствие вынужденной самоизоляции», предложил директор Центра трудовых исследований ВШЭ.