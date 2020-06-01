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Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

Глава правительства пояснил, что выполнение плана позволит приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике России
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения разработан в предписанный Владимиром Путиным срок и уже в понедельник будет представлен в администрацию президента. Об этом заявил на оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства России Михаил Мишустин.

«Выполнение плана позволит не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике и ее дальнейшему укреплению», — заявил премьер-министр.

По словам Мишустина, подготовленный план состоит из девяти разделов и включает в себя около 500 мероприятий, выполнить которые необходимо до конца 2021 года.

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.

«Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире», — сказал тогда Путин.

В начале мая поручение президента о разработке такого плана было опубликовано на сайте Кремля, в соответствии с ним документ предписывалось представить главе государства к 1 июня.

28 мая на совещании с членами правительства Мишустин заявил, что разработка плана завершается.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин
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Мишустин заявил о завершении работы над планом восстановления экономики
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