Портрет пострадавшего: как помочь малому бизнесу в кризис

Для расширения поддержки малого бизнеса правительству нужны адекватная информация и эффективные каналы доведения помощи до адресатов. Обеспечить их могут ФНС и госбанки

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Существенное отличие текущего кризиса в российской экономике от событий 2008–2009 годов заключается в том, что основной пострадавшей категорией оказались не производственные предприятия, а сектор услуг в широком смысле. И если у средних и крупных фирм в этом секторе, например, у розничных торговых сетей, есть хоть какие-то резервы, то у малых и микропредприятий, а также у самозанятых, активно присутствующих в сфере услуг, запаса прочности практически нет. Поскольку наибольшую долю сектор услуг и малый бизнес занимает в крупных городах, то именно здесь последствия кризиса проявляются наиболее тяжело. Можно сказать, что последствия кризиса будут тяжелее там, где мы ближе к Европе — как географически, так и по социальной структуре и организации экономической активности.

Очередь за малым

Сконцентрировавшись изначально на борьбе с коронавирусом и попытавшись переложить на бизнес все издержки преодоления экономического кризиса, власть затем стала менять позицию. С совещания президента Путина с губернаторами 8 апреля стало видно осознание экономических последствий пандемии и движение к более сбалансированной программе мер, дающих возможности крупным и средним предприятиям для продолжения их деятельности. Однако в части поддержки малого бизнеса заявляемые меры по-прежнему остаются не адекватными складывающейся ситуации. Уже очевидно, что поддержка на кредитной основе для малого и микробизнеса не работает — предприниматели сейчас не готовы брать даже беспроцентные кредиты. И если правительство хочет избежать многомиллионной безработицы, ему нужно будет для сохранения рабочих мест в секторе услуг переходить к выделению прямых целевых субсидий, как это было сделано в Германии и других странах ЕС еще в марте.

Одним из препятствий для перехода к таким мерам является стремление сэкономить деньги, традиционное для финансового блока в правительстве. Но еще одним объективным барьером для практической реализации подобных мер выступает непонимание того, каким образом такая поддержка будет доводиться до ее адресатов. Если в отношении крупного бизнеса еще в кризис 2008–2009 годов сложились определенные каналы оказания господдержки, то на фоне отсутствия понятных и прозрачных механизмов взаимодействия с сотнями тысяч субъектов малого бизнеса могут казаться убедительными аргументы скептиков из Минфина о том, что подобная поддержка просто уйдет в песок и резервы будут потрачены впустую.