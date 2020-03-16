Минэкономразвития предложило реформировать процедуру банкротства в России

Реструктуризация долгов, жесткая ответственность арбитражных управляющих, голландский аукцион и маркетплейс имущества банкротов — комплексные меры должны кардинально изменить институт банкротства, ожидает Минэкономразвития

Минэкономразвития завершило работу над поправками в законодательство о банкротстве. Комплексные изменения должны сделать банкротство цивилизованным способом возврата долгов кредиторам и спасения честного бизнеса, рассчитывают в ведомстве. Текст законопроекта опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов, а срок его вступления в силу запланирован с 2021 года.

Большинство банкротств в России — контролируемые. Желающие уйти от долгов недобросовестные предприниматели, назначая «своих» арбитражных управляющих, сейчас затягивают процедуру банкротства, включают в реестр требований аффилированных кредиторов и выводят активы.

«Минэкономразвития подготовило фундаментальные изменения всего института банкротства. Если они будут приняты, то банкротства в нашей стране изменятся кардинально», — сказал журналистам заместитель министра экономического развития Илья Торосов на презентации законопроекта, передал корреспондент РБК.

Количество банкротств предприятий в России постоянно растет, за последние восемь лет оно удвоилось. В 68% завершенных процедур кредиторы ничего не получают, в 37% случаев предприятия входят в процедуры банкротства уже без активов. В результате кредиторам возвращается только 5% задолженности.

Новая процедура реструктуризации

Менее 2% предприятий в процедуре банкротства в России получают шанс восстановить свою платежеспособность и вернуться на рынок, сообщили в Минэкономразвития. Для сравнения, в США аналогичный показатель достигает 30%. «Вероятность спасти бизнес, если вы входите в процедуру банкротства в России, стремится к нулю», — констатировал замминистра.

Минэкономразвития предлагает ввести возможность реструктуризации долгов перед кредиторами. Если большинством голосов кредиторы приняли решение, что реструктуризация возможна, должник должен предоставить план по реструктуризации. Он должен быть гибким, а у кредиторов — возможность найти компромисс и договориться о дисконте на площадке суда, считают авторы законопроекта.

Кроме того, ведомство предлагает:

оставить только две процедуры — реабилитации или ликвидации предприятия, а также отказаться от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления;

ограничить период реабилитации сроком до четырех лет;

сократить срок ликвидации до 1–1,5 года. Сейчас средний срок ликвидации превышает два года;

обязать юрлица в процедурах банкротства прекратить хозяйственную деятельность через девять месяцев после открытия конкурсного производства.

Указанные меры призваны в том числе исключить «вечных банкротов», которые продолжают по 5–10 лет вести заведомо убыточную деятельность, выводя деньги через «компании-прокладки» и не платя по текущим обязательствам перед кредиторами, пояснил Торосов.

Другой способ вернуть задолженность, кроме реструктуризации и продажи активов, — сразу продать предприятие целиком. Законопроект Минэкономразвития предполагает возможность продажи компании без инвентаризации через реорганизацию в форме выделения — без распродажи по частям. «Это позволит просто сменить собственников на более эффективных, сохранив бизнес и рабочие места», — пояснил Торосов.

Жесткая ответственность управляющих

Бенефициары в контролируемых банкротствах могут назначать «своих» арбитражных управляющих и с их помощью контролировать процедуры, чтобы вернуть активы под свое управление. Авторы законопроекта предлагают комплекс мер для повышения «белой» мотивации управляющих.

Случайный выбор арбитражных управляющих на основе рейтинга.

Сейчас управляющих назначает должник или кредитор, что оставляет лазейку для назначения аффилированных лиц и контроля над процедурой банкротства. «В случае принятия поправок, вы не будете знать, какого именно арбитражного управляющего назначат на процедуру», — отметил замминистра.

Саморегулируемым организациям (СРО) арбитражных управляющих будет присваиваться рейтинг в зависимости от того, насколько быстро проведены предыдущие процедуры банкротства, насколько выше средних показателей по стране были возвращены долги, были ли нарушения. Наиболее эффективные СРО будут назначаться на процедуры банкротства случайным образом и выбирать из своих членов арбитражного управляющего.

Фиксированное вознаграждение — арбитражные управляющие будут получать процент от всего объема поступлений в конкурсную массу.

Сейчас арбитражные управляющие получают около 30 тыс. руб. ежемесячно. Поэтому недобросовестные управляющие затягивают процесс, в том числе для увеличения суммы своего вознаграждения. Вознаграждение должно храниться на специальном счете и передаваться управляющему только по результатам процедуры, предлагает Минэкономразвития. «Чем дольше длиться процедура, тем меньше будет вознаграждение», — пояснил замминистра. Размер вознаграждения будет варьироваться от 300 тыс. до 500 тыс. руб. за процедуру в зависимости от размера компании, уточнил Торосов.

Наказание в виде временного запрета на профессию.

Арбитражные управляющие обязаны возмещать убытки участникам банкротства за неисполнение своих обязанностей или ошибки. Для этого СРО формируют компенсационный фонд. Минэкономразвития выступает за то, чтобы в случае выплат из компенсационного фонда по обязательствам одного из управляющих СРО не покроет недостающую сумму за три месяца, организация распускается и все арбитражные управляющие не смогут работать по профессии в течение трех лет. «Будет жесткая коллективная ответственность всех членов СРО друг за друга», — подчеркнул Торосов.

Ускорение торгов благодаря «качелям»

Торги по распродаже имущества при банкротствах сейчас длятся более года. На открытом аукционе (на повышение цены) доля успешных торгов составляет примерно 6%. Дело в том, что действующие правила не разрешают провести торги как на повышение, так и на понижение цены за одну торговую сессию. Первые два этапа идут на повышение, после чего невостребованные активы продаются через публичное предложение.

«Голландский аукцион» позволит за одну торговую сессию вести торги на повышение цены, а если желающих купить актив не найдется, на понижение.

Минэкономразвития также предлагает перевести все торги в процедуре банкротства на отобранные правительством онлайн-площадки для госзакупок. Такой статус имеют восемь операторов: «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «Электронные торговые системы», «Российский аукционный дом», Единая электронная торговая площадка, «ТЭК-Торг», Электронная торговая площадка Газпромбанка и Агентство по государственному заказу Республики Татарстан.

Маркетплейс с имуществом банкротов

Сейчас имуществом банкротов торгуют 48 площадок, крупнейшие — «Российский аукционный дом», B2B-Center, «Коммерсантъ Картотека», «Фабрикант.ру» и другие. В среднем активы при банкротстве продаются в пять раз дешевле рыночной стоимости, и в результате кредиторы получают не более 5% задолженности. Это происходит из-за низкого спроса и конкуренции на торгах — процедура для потенциальных покупателей сложна; понимают, как купить имущество при банкротстве, только специалисты, пояснял ранее РБК заместитель главы ФНС Константин Чекмышев.

Чтобы привлечь к торгам больше потенциальных покупателей и повысить конкуренцию на торгах, все объявления о продаже имущества банкротов будут публиковаться в удобном виде на специальном сайте. Причем информация будет появляться за 30 дней до старта торгов. Удобство и прозрачность позволят расширить круг потенциальных покупателей имущества банкротов, включая физлиц, отметил Торосов.

Оператора маркетплейса определит правительство, а техническое задание на разработку платформы и примерная оценка стоимости уже готовы, уточнил замминистра.

Отдельно Минэкономразвития предложило особые правила для проведения процедур банкротства стратегических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и застройщиков. В частности, функции арбитражных управляющих для таких предприятий может выполнять само юрлицо («Ростех», «Роскосмос», «Росатом», Промсвязьбанк и др.), а у государства будет преимущественное право выкупа стратегических организаций.