Путин пообещал разовую выплату на каждого ребенка от 3 до 16 лет

Речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. руб.

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Президент Владимир Путин объявил о введении с 1 июня в стране единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса. Трансляцию обращения главы государства к россиянам вел телеканал РБК.

По его словам, с 1 июня по заявлению будет произведена единоразовая выплата в 10 тыс. руб. Обратиться за помощью можно дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.

«Каждая российская семья, в которой растут дети от 3 до 15 лет включительно сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи», — заявил он.

РБК направил запрос в Минтруд и Минфин с просьбой уточнить объем и источник финансирования единовременной выплаты.

Также нуждающиеся семьи, где доход одного члена семьи ниже прожиточного минимума смогут оформить выплату на детей с 3 до 7 лет включительно. При этом они смогут сделать это уже с 1 июня, а не 1 июля, как предусматривалось ранее.