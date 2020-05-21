Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень

Нефть и рубль

В сценарные условия прогноза заложены консервативные предпосылки по цене на российскую нефть Urals, согласно которым в июне–декабре она будет находиться на уровне ниже $30 за барр. и восстановится до $40 только к концу следующего года, сообщил глава Минэкономразвития. В базовый прогноз заложена среднегодовая цена нефти Urals на уровне $31,1 за барр. в 2020 году и ее последующее повышение до $35,4 и $42,2 за барр. в 2021 и 2022 годах соответственно.

Таким образом, среднегодовая цена Urals останется ниже базовой цены по бюджетному правилу ($42,4 в 2020 году плюс ежегодно 2%) все четыре года, вплоть до 2023 года, когда она практически нагонит цену отсечения. Это означает, что в предстоящие годы Минфину придется финансировать недополученные нефтегазовые доходы из ФНБ, хотя и в незначительном объеме.

При заложенных в прогноз ценах на нефть среднегодовой курс рубля ожидается в 2020 году на уровне 72,6 руб. за доллар. В 2021 году — 74,7 руб./$, в 2022 году — 73,3 руб./$. «Эффект переноса валютного курса в потребительские цены в марте–апреле мы считаем практически исчерпан. Дальнейшее ускорение инфляции будет сдерживаться ограничениями потребительского спроса, поэтому целевой ориентир в 4% мы не превысим», — сказал Решетников. Согласно базовому прогнозу ведомства, годовая инфляция составит 4% в 2020 году и сохранится на этом уровне в течение всего прогнозного периода (вплоть до 2023 года).

Дефицит бюджета и фискальный стимул

Дефицит бюджетной системы в текущем году прогнозируется на уровне 8,5% ВВП после профицита 1,8% ВВП в 2019 году. «Таким образом, у нас общее смягчение фискальной политики в 2020 году ожидается в размере 10% ВВП, что достаточно ощутимый бюджетный стимул», — сказал Решетников, подчеркнув, что он превосходит бюджетные стимулы большинства развивающихся стран.

Инвестиции в основной капитал в текущем году рухнут на 12% после роста на 1,7% в 2019 году. В 2021 году министерство прогнозирует восстановительный рост инвестиций на 4,9%, на 5,6% в 2022 году, на 5,7% — в 2023 году.

Промышленность переживет падение на 5,4% в 2020 году и выйдет на темп прироста в 3,3% в 2021 и 2022 годах, в 2023 году ожидается, что промпроизводство вырастет на 3,4%.

Доходы и безработица

Реальные располагаемые доходы населения в текущем году по давлением падения реальных зарплат сократятся на 3,8%. Во втором квартале реальные доходы упадут на 6%, сказал Решетников. В 2021 году ожидается рост на 2,8%, а в 2022 году — на 2%.

На 2020 год Минэкономразвития закладывает умеренный рост безработицы, среднегодовой уровень безработицы составит 5,7% экономически активного населения после 4,6% в 2019 году. В 2021 году ожидается снижение среднегодового уровня безработицы до 5,4%, в 2022 году — до 4,9%, в 2023 году — до 4,7%. «Мы ожидаем существенное сближение показателей регистрируемой безработицы и безработицы по методологии Международной организации труда», — добавил Решетников. В рамках антикризисной программы правительства максимальный размер пособия по безработицы вырос до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.)

Базовый прогноз ведомства предполагает, что мировой ВВП снизится на 2,5–3% по итогам текущего года с постепенном восстановлением в 2021 году (рост на 3,5–4%). «Надо понимать, что ситуация с коронавирусом будет иметь долгосрочные структурные последствия», — отметил Решетников. В 2020 году глобальная экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии 1929–1933 годов, спад мирового ВВП составит 3%, ожидает Международный валютный фонд (МВФ). ВВП России сократится на 5,5% в 2020 году, прогнозирует МВФ.

Отличие от других прогнозов

Прогноз министерства по ВВП на 2020 год совпадает с оценкой ЦБ, ожидающего спада российской экономики на 4–6% c последующим ростом на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году.

Если падение ВВП, прогнозируемое Минэкономразвития в 2020 году, соответствует консенсус-прогнозам (так, консенсус 28 экспертов, опрошенных ВШЭ, составляет -4,3%), то остальные показатели несколько выбиваются из общего ряда при сравнении с оценками аналитиков. Эксперты, опрошенные ВШЭ, ожидают чуть более слабый рубль и инфляцию выше 4%.

Минэкономразвития должно было представить сценарии социально-экономического развития России с учетом влияния пандемии коронавируса к 9 апреля, но отложило разработку макропрогноза на более поздний срок. Параметры нового макроэкономического прогноза будут уточняться в августе и сентябре, добавил Решетников.