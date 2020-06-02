Власти поставили цель вернуть экономику к активному росту через 1,5 года

- рост реальных зарплат — не менее 2,5% в годовом исчислении;
- снижение уровня бедности ниже показателя 2019 года (то есть ниже 12,3% от общей численности населения);
- рост розничного товарооборота на уровне не менее 3% в год.
Мониторинг достижения этих целей будет вестись на ежемесячной и ежеквартальной основе. Сроки могут быть скорректированы при ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки.
План предполагает три этапа реализации:
- стадия адаптации (июнь–сентябрь 2020 года), цель — не допустить дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии;
- стадия восстановления (октябрь 2020 года–июнь 2021 года), цель — обеспечить восстановительный рост экономики и доходов граждан;
- стадия активного роста (июль–декабрь 2021 года), цель — обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост.
Общенациональный план по восстановлению экономики подготовлен и уже в понедельник, 1 июня, будет представлен в администрацию президента, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Деталей плана он не раскрыл, сказав лишь, что план состоит из девяти разделов и около 500 мероприятий, выполнить которые нужно до конца 2021 года.
Проект, который есть у РБК, датирован 29 мая и состоит из девяти разделов. Минэкономразвития внесло план восстановления экономики в правительство 25 мая, в доработке плана участвовали чиновники Минфина.
Как и в предыдущих рабочих версиях плана, об одной из которых, в частности, сообщал «Интерфакс», Минэкономразвития подтверждает, что низшая точка спада экономики будет достигнута во втором квартале 2020 года, когда реальный ВВП упадет не менее чем на 9,5% к тому же периоду годовой давности. В том же втором квартале сокращение реальных располагаемых доходов россиян прогнозируется на уровне 6% год к году.
Борьба с коронавирусом и его экономическими последствиями потребует существенного смягчения бюджетной политики, говорится в проекте плана. Смягчение фискальной политики в 2020 году в целом по бюджетной системе (федеральный бюджет, региональные) ожидается в размере более 10% ВВП (свыше 10 трлн руб.), «что превосходит бюджетные стимулы в большинстве развивающихся и многих развитых странах», утверждается в документе.
Правительство предупреждает, что закрытие и сжатие пострадавших отраслей сформировали «навес» безработицы (в апреле она выросла до 5,8% с 4,7% в марте), а также людей, формально продолжающих быть занятыми, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости — таковых более 1,2 млн. В дальнейшем безработица может еще вырасти. Создается «серьезный вызов, связанный со снижением доходов населения и, как следствие, платежеспособного спроса». Сокращение выручки бизнеса ведет к снижению инвестиционной активности. Поэтому необходим запуск «нового инвестиционного цикла», считают в правительстве.
Минэкономразвития 21 мая представило обновленный экономический прогноз, в котором самым пессимистичным параметром стали инвестиции в основной капитал — их спад в 2020 году прогнозируется на уровне 12%.
Другим риском, который видит правительство, является «навес» реструктурированных кредитов и отложенных платежей, который накопился в экономике за время пандемии. Это создает риски увеличения доли «плохих» долгов и разворачивания цепочки неплатежей, отмечается в документе.
В общем минимальные целевые показатели, на которые власти планируют выйти к концу 2021 года, выглядят достаточно консервативно. Прорывов за это время не ожидается, а восстановительных темпов в 2021 году еще не хватит, чтобы вернуться на докризисные уровни. Целевые показатели даже ниже базовых прогнозных параметров Минэкономразвития. Так, рост реальной зарплаты прогнозируется ведомством на уровне 3,1% в 2021 году (цель по общенациональному плану — не менее 2,5%), рост розничного оборота — на уровне 4% (цель — не менее 3%), рост инвестиций — на уровне 4,9% (цель — не менее 4,5%). Выход экономики на темпы роста 3% и выше, запланированный президентом Владимиром Путиным в 2018 году, откладывается по меньшей мере до 2022 года.
Опережающий рост технологий
Также правительство планирует на конец 2021 года:
- восстановление численности занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей на уровне первого квартала 2020 года (на 10 марта, по данным реестра МСП, в этом секторе было занято 15,3 млн человек);
- опережающий рост валовой добавленной стоимости в отрасли информационных технологий и связи — выше темпов роста экономики в целом;
- ежегодный рост числа малых и средних высокотехнологичных компаний на 10%;
- рост несырьевого неэнергетического экспорта на уровне не менее 5% в год;
- рост индекса промышленного производства в обрабатывающем секторе не менее 3% в год.
В документе отмечается, что кризис создал возможности развития новых форм занятости и обучения — в частности, дистанционных. «Дистанционный труд в связке с дистанционной системой переподготовки персонала может стать источником решения проблемы эффективной занятости населения в целом по стране», — говорится в проекте плана. Временные антикризисные меры по смягчению регуляторной нагрузки на бизнес «создали хорошую основу для дальнейшей оптимизации регулирования во многих секторах экономики». Кроме того, власти видят шансы на ускоренную цифровизацию экономики и предприятий.