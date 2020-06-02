Власти поставили цель вернуть экономику к активному росту через 1,5 года

Российская экономика должна вернуться к «активному» росту к концу 2021 года — такая цель обозначена в общенациональном плане восстановления экономики. К этому же сроку реальные доходы населения также должны устойчиво расти

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Правительство ставит задачу по итогам 2021 года вывести российскую экономику на траекторию устойчивого роста ВВП — не менее 2,5% в год, следует из проекта Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям в экономике, который есть в распоряжении РБК (в версии от 29 мая). Содержание документа подтвердил федеральный чиновник.

Среди других целевых показателей к этому сроку — «устойчивый» рост реальных доходов населения (без конкретной цифры), возвращение безработицы на уровень ниже 5%, обеспечение увеличения инвестиций в основной капитал не менее чем на 4,5% в год и ряд других.

Задачи и этапы

К концу 2021 года должны быть также выполнены следующие задачи: