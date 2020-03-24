Самоизолировавшиеся налегли на самообучение

Как переход на дистанционную работу изменил структуру российского интернет-трафика

Переведенные на удаленную работу пользователи значительно повысили трафик сервисов для видеоконференций, общения и самообразования. РБК проанализировал, как менялся трафик сайтов, которые могут быть востребованы в изоляции

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию. Это следует из предоставленных по просьбе РБК данных компании SimilarWeb, анализирующей интернет-трафик различных ресурсов по всему миру. Трафик видеосервисов, несмотря на то что многие из них отказались от взимания платы с пользователей, значительно не изменился.

SimilarWeb проанализировала трафик из России на запрошенные РБК ресурсы со стационарных и мобильных устройств с 1 по 17 марта. В перечень вошли 33 сайта — популярные мессенджеры, социальные сети, сервисы доставки еды и продуктов, онлайн-кинотеатры, приложения для бизнеса и для самообучения. 16–17 марта стали первыми будними днями, когда многие компании стали переводить сотрудников на удаленку. Это произошло после того, как в выходные были зафиксированы первые случаи передачи болезни внутри России, в московских и подмосковных школах было введено свободное посещение, а Минобрнауки рекомендовал вузам перейти на дистанционное обучение. Согласно метрике SimilarWeb, одно посещение засчитывается, когда пользователь открыл одну или несколько страниц сайта. Если пользователь провел на странице более 30 минут, то SimilarWeb фиксирует второе посещение.­­­­ Данные на аналогичные даты в прошлом году компания не предоставляет.

Какие сервисы пользовались спросом

Из всех ресурсов, данные которых запросил РБК, наиболее сильно трафик вырос у сервиса онлайн-обучения Coursera. В понедельник, 16 марта, количество посещений сайта увеличилось в 2,8 раза по сравнению с 2 марта (корректно сравнивать одни и те же дни недели) и в 2,6 раза по сравнению с 9 марта (в России было выходным днем). Во вторник, 17 марта, показатель вырос уже почти в четыре раза к числу посещений в тот же день неделю и две назад.

По сравнению с данными за понедельник—вторник неделю и две назад у Zoom 16–17 марта количество посещений увеличилось в два-три раза, трафик у онлайн-гипермаркета «Утконос» вырос в 2–2,5 раза, число посетителей Skype повысилось почти в два раза, у сайта сети «Перекресток» — в 1,5–2 раза, у сайта «Пятерочки» — на 6–32%.

Трафик мессенджеров и социальных сетей поднялся незначительно: так, у Telegram 17 марта было на 12% больше посещений, чем во вторник на предыдущей неделе, а у WhatsApp — на 10%, следует из данных SimilarWeb. У сервиса обмена сообщениями и видеоконференций Hangouts (принадлежит Google) трафик вырос почти в два раза.

Трафик сервисов доставки готовой еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», онлайн-кинотеатров, социальной сети «ВКонтакте», YouTube и сервисов знакомств оказался чуть выше, чем в обычные будние дни, но ниже, чем в выходные и праздники. Аналогичная ситуация с сайтом Pornhub, который входит в десятку наиболее посещаемых в мире.

Статистику SimilarWeb отчасти подтверждают данные о скачивании приложений. 16–22 марта резко выросли загрузки приложений Zoom и Skype: на платформе iOS оба переместились из второй сотни в первую десятку рейтинга, на платформе Android попали в топ-50, следует из данных компании AppAnnie. В топ-100 на платформе iOS вошли приложения Microsoft Teams (интегрированный чат в пакет программ Office 365 для дистанционной работы нескольких сотрудников) и «30 дней фитнес-программа» итальянского разработчика Bending Spoons S.p.A. В воскресенье, 22 марта, заметно выросло число скачиваний приложения more.tv — видеосервиса от «СТС Медиа»: на платформе iOS оно передвинулось сразу на 206 строчек вверх и заняло 95-е место в рейтинге. На Android приложения Microsoft Teams и more.tv не вошли в сотню наиболее скачиваемых, а упомянутое фитнес-приложение не поддерживает эту платформу. В целом в скачиваниях на Android в категориях «Еда и напитки», «Образование» и «Развлечения» никаких существенных изменений не наблюдалось. Лишь 20 марта выросли загрузки сервиса онлайн-обучения UniGram от GeekBrains, оно переместилось вверх на 163 позиции, но так и не вошло в топ-100 наиболее популярных.

Как объясняют статистику сами сервисы

Сервисы по доставке продуктов признают, что фиксировали рост спроса в начале прошлой недели. По словам представителя X5 Retail Group (сети «Перекресток» и «Пятерочка»), онлайн-супермаркет зафиксировал повышение спроса 16–18 марта, но 19-го количество заказов уменьшилось примерно на 40% и приблизилось к среднедневному значению начала года. Наполнение заказов остается выше среднего примерно в 1,5–2 раза. Конкретные показатели он не раскрыл.

Для «Утконос Онлайн» 16 и 17 марта были пиковыми по приему заказов по сравнению с прошлой неделей, говорит директор по маркетингу и клиентскому сервису Михаил Морозов. Прирост по количеству заказов составил 120%. По словам Григория Куниса, управляющего и сооснователя сервиса iGooods (доставляет продукты из «Ленты», Metro, «Азбуки вкуса» и др.), спрос на услуги вырос в четыре раза. «Были временные неполадки с сайтом при переходе на новые более мощные серверы, но сейчас все исправлено. На прошлой неделе мы обслуживали 4600–5100 заказов в день, что на 25–35% выше обычного числа доставок», — говорит он, отмечая, что популярностью пользовались продукты длительного срока хранения (крупы, консервы) и средства личной гигиены, но теперь люди начинают возвращаться к привычной продуктовой корзине.

Внутренние данные Delivery Club (доставка из ресторанов) говорят об увеличении по итогам прошедшей недели всех ключевых метрик: аудитории сайта и мобильного приложения, количества новых пользователей, совершающих заказы, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил представитель его пресс-службы. «Как показывает опыт зарубежных стран, сначала на фоне распространения коронавируса начинает ускоряться рост спроса на доставку продуктов питания, затем — на доставку из ресторанов. Ситуация в России развивается по аналогичному сценарию. Профилактические меры вводятся постепенно, и также постепенно меняется ситуация на рынке доставки», — указал он, на раскрывая конкретные показатели.

Представитель «Яндекса» настаивает, что замер только аудитории сайтов доставки, который проводит SimilarWeb, не отражает реальную картину использования сервисов, потому что основная масса заказов, 85–90%, производится в приложении. «Доля десктопа стабильно падает. Даже поисковых запросов про заказ еды с каждым годом становится меньше, несмотря на рост доставки, так как сформировалась привычка заказывать в приложении», — объяснил он. Кроме того, «Яндекс.Еда» доставляет заказы из собственных приложений ресторанов, а этот трафик не учитывается исследовательской компанией. По словам представителя «Яндекса», показатели «Яндекс.Еда» и сервиса «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов) «ощутимо выросли в последние дни» (сравнительные данные приведены не были).

Представители нескольких онлайн-кинотеатров заявили о резком росте аудитории за последнюю неделю, писал «Коммерсантъ». В частности, дневная аудитория «Кинопоиска HD» (принадлежит «Яндексу») увеличилась более чем на 50%, трафик more.tv — на 40%, посещаемость Okko и Amediateka — на 30%. В «Megogo Россия» трафик в будни стал сопоставимым с выходными днями. Представитель Okko сообщил РБК, что около 80% пользователей смотрят их сервис на SMART TV, а остальные предпочитают использовать приложение Okko. «Поэтому статистика SimilarWеb не может дать полной картины по смотрению в нашем сервисе», — отмечает он.

По словам представителя «Кинопоиска», в последние дни наблюдается «значительный рост, на 50%, и времени смотрения, и дневной смотрящей аудитории на «Кинопоиск HD». «Это связано и с тем, что все больше людей остаются дома, и с приростом новых зрителей, которые воспользовались промокодом, который позволяет до конца апреля получить подписку от нас в подарок», — говорит он.

Гендиректор Storytel в России Борис Макаренков объясняет, что в текущий момент компания наблюдает серьезный рост аудитории, и связывает его с тем, что сервис предоставил 30 дней бесплатного доступа ко всей библиотеке аудиокниг.

Представитель Cisco не стал комментировать данные SimilarWeb о росте трафика из России на сайт компании, но предположил, что это может быть связано с поиском решений для удаленной работы. Платформа Cisco Webex фиксирует рост числа пользователей по всему миру, а также количества онлайн-встреч и их продолжительности.

Представители разработчиков других сервисов либо не ответили на вопросы РБК, либо отказались от комментариев.