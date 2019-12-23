Василий Поздышев переключается с санации на реализацию

Зачем заместитель председателя ЦБ переходит в Фонд консолидации банковского сектора

Василий Поздышев уходит из ЦБ в Фонд консолидации банковского сектора, который был создан при его непосредственном участии. Через фонд были проведены санации крупнейших частных банков. Теперь задача ЦБ и Поздышева — их продать

Василий Поздышев (Фото: Артур Лебедев / ТАСС)

Зампред ЦБ Василий Поздышев покидает свой пост: он перейдет в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), где возглавит совет директоров. Об этом объявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передал корреспондент РБК.

Перестановки произойдут в начале 2020 года. ЦБ завершает активный этап расчистки банковского сектора и теперь сконцентрируется на продаже санируемых банков, объяснила решение Набиуллина. В ФКБС Поздышев займется контролем за оперативным управлением санированных ЦБ банков, организацией их продажи, а также подготовкой исков к бывшим собственникам и организацией процесса по возврату активов.

«Нужно усилить контроль за банками, которые Центральный банк санирует, и организовать работу по их продаже», — пояснил свой переход Поздышев. «Я бесконечно благодарен Центральному банку Российской Федерации за восемь лет тяжелой, но очень интересной работы», — сказал он.

Глава ЦБ не объявляла о новом распределении обязанностей в ЦБ. По ее словам, позицию, на которой работал Поздышев, пока никто не займет.

В ответе за санации

Василий Поздышев курирует в ЦБ департаменты банковского регулирования и финансового оздоровления, а также службу анализа рисков. Он пришел в ЦБ в 2012 году, до 2014 года возглавлял департамент банковского регулирования. После того как ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина и он стал мегарегулятором финансового рынка (с 1 сентября 2013 года), была начата масштабная зачистка банковского сектора: ЦБ массово отзывал у банков лицензии либо передавал их на санацию другим кредитным организациям, в такой схеме оздоровления участвовало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В 2014 году Поздышев стал заместителем председателя ЦБ, а с июня 2015 года вошел в совет директоров Банка России. Первоначально вопросы санации и финансового оздоровления банков не входили в ведение Поздышева — он занимался только разработкой подходов к банковскому надзору и регулированию, работая под началом бывшего первого зампреда Алексея Симановского. Куратор банковского надзора в ЦБ сменился в октябре 2016 года, когда полномочия Симановского перешли к первому зампреду ЦБ Дмитрию Тулину. Поменявший непосредственного руководителя Поздышев получил и новые обязанности: создание нового механизма санаций банков, создание и развитие службы оценки рисков банковского сектора, а также вопросы дистанционного и инспекционного надзора за банками.

Именно под кураторством Поздышева в 2017 году и был создан ФКБС — санация через фонд предусматривала, что оздоровлением рухнувшего банка будет заниматься не другой банк или АСВ, а сам ЦБ. Первыми банками, санированными через фонд, в том же году стали крупнейшие частные кредитные организации, сами ранее выступавшие в роли санаторов, — «Открытие» (август), Бинбанк (сентябрь) и Промсвязьбанк (декабрь). Позднее в ФКБС отправилось еще несколько банков, после оздоровления регулятор ставит цель их продать. Схема с ФКБС отличалась от предыдущих санаций банков, многие из которых были признаны неудачными: ЦБ напрямую входил в капитал кредитной организации, списывая доли предыдущих акционеров до 1 руб.

Как проходили санации по схеме Поздышева Санации крупнейших частных банков через ФКБС стали неожиданностью для рынка, но о проблемах в этих кредитных организациях было известно. Летом 2017 года директор по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов разослал клиентам письмо, в котором говорилось, что «ситуация» с «Открытием», Бинбанком, Промсвязьбанком и Московским кредитным банком «может быть окончательно решена уже этой осенью» (три банка в итоге отправились в ФКБС, МКБ работает с прежними собственниками). Позже ЦБ назвал письмо примером недобросовестных практик, а «Альфа-Капитал» его отозвал. О проблемах «Открытия» — первого из санированных банков — стало известно в июле 2017 года, после того как рейтинговое агентство АКРА, созданное по инициативе ЦБ, присвоило ему рейтинг ниже уровня, позволяющего размещать в банке бюджетные и пенсионные средства. Рейтинг, в свою очередь, вызывал негативную реакцию у клиентов банка — физлиц, что усугубило ситуацию. Оздоровление трех банковских групп обошлось ЦБ более чем в 2,5 трлн руб.: регулятор напрямую вносил деньги в их капитал, а также предоставлял им депозиты. После санаций у ЦБ были претензии к бывшим собственникам, их судьба сложилась по-разному: Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о растрате 34 млрд руб. в «Открытии», его основным фигурантом стал бывший глава банка Евгений Данкевич, уехавший из России. К бывшему основному владельцу банка Вадиму Беляеву уголовных претензий нет, но банк требует от своих бывших собственников возместить 289,5 млрд руб., которые ЦБ направил на оздоровление банка.

Бинбанк был присоединен к «Открытию». Государство договаривалось с его экс-владельцами через банк непрофильных активов «Траст», который раньше санировался «Открытием», а теперь используется для взыскания претензий к бывшим собственникам банков. В ноябре «Траст» заключил сделку с миллиардером Михаилом Гуцериевым, миноритарием Бинбанка, на 135 млрд руб., переговоры банк ведет и с бывшим контролирующим акционером Бинбанка, племянником Гуцериева Микаилом Шишхановым, который в этом соглашении не участвовал.

Бывшие совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы в России заочно арестованы по делу о растрате и отмывании 66 млрд руб., а также $575 млн.

Пора продавать

«Поздышев — суперпрофи, очень много сделал важного по Базелю [внедрение в России международных стандартов по банковскому надзору], но отвечал за «расстрельную» тему», — говорит топ-менеджер банка из топ-20. ЦБ неоднократно критиковали как за внедрение жестких требований к капиталу по «Базель III» и реформу оценки рисков заемщиков, так и за процедуру санации банков.

Главным критиком надбавок к капиталу по «Базель III» выступал глава банка ВТБ Андрей Костин. Для ВТБ «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах — 450 млрд руб., или 4,5 трлн руб. невыданных кредитов, жаловался он осенью 2018 года, указывая, что ужесточение происходит на фоне западных санкций, когда попавшие под них банки отрезаны от зарубежных рынков капитала. Государство пошло навстречу: ЦБ растянул сроки введения надбавок, которые в первую очередь были нужны ВТБ и Газпромбанку, а Минфин снизил требования по выплате дивидендов.

Основной же претензией к механизму санации стало огосударствление банковского сектора: после перехода частных банков к регулятору доля государства достигла рекордных 70%. Председатель совета директоров частного Альфа-банка Петр Авен напрямую называл решения ЦБ ошибкой. Санированные банки надо продавать быстрее, даже если они стоят дешево, от этого выиграет весь сектор, не раз заявлял министр экономического развития Максим Орешкин, ЦБ коммерческими банками владеть не должен. Нужно ограничить срок, в течение которого ЦБ может держать эти банки у себя, пятью—семью годами, рекомендовал Андрей Костин.

ЦБ планирует выставить банки на продажу даже раньше, чем через пять—семь лет, заявлял в ответ Поздышев, но ограничения по срокам могут привести к тому, что регулятор будет вынужден продавать хорошие активы за бесценок, а это неправильно. У регулятора уже есть негативный опыт: на аукционе в марте 2019 года он не смог продать санированный в 2018 году Азиатско-Тихоокеанский банк. Потери ЦБ от санаций Поздышев оценивал в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн руб.

Новый фронт работы

«Сейчас стратегические задачи регулятора смещаются из сферы отзыва лицензий или санации в сферу реализации санированных банков, — говорит вице-президент Moody's Ольга Ульянова. — Логично, что человек, ранее глубоко погруженный в процесс оздоровления банков, теперь, как мы предполагаем, напрямую займется их подготовкой к продаже инвесторам».

Крупнейшие из санированных банков действительно все ближе к продаже (она не грозит разве что Промсвязьбанку, из которого государство сделало опорный оборонный банк). «Открытие» летом вышло из санации. Регулятор готовит его к продаже в 2021 году, пока речь идет лишь о 20%. «На данной стадии самая главная работа по подготовке к продаже — выполнение трехлетней бизнес-стратегии. Можно много готовиться, но если то, что вы продаете, стоит денег, вы это продадите. А если товар не стоит денег, то, как бы вы ни изощрялись, он продаваться не будет», — говорил в интервью РБК глава «Открытия» Михаил Задорнов.

«С учетом сверхконцентрации сектора на государстве необходимо оценить возможности и перспективы приватизации банков, если есть цель — поддержать позиции частного сегмента банковского сектора. Далее структурирование подобных сделок само по себе представляет сложный и длительный процесс, требующий согласованной оценки стоимости санированных банков», — объясняет, с чем придется столкнуться Поздышеву, управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Еще один аспект будущей работы Поздышева — возврат активов бывших собственников санированных банков для частичной компенсации понесенных ЦБ убытков. Работа в этом направлении ведется как через арбитражное судопроизводство, так и в уголовной плоскости. Представители «Открытия», «Траста» и АСВ отказались от комментариев.