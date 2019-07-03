Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и руководству

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и руководству

Среди ответчиков в заявлении — основатель и бывший крупнейший акционер финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев. С него и других членов правления банк теперь требует 289,5 млрд руб.

Вадим Беляев (Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»)

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и экс-руководству. Соответствующий документ накануне зарегистрирован в картотеке дел столичного арбитража.

Ответчиками по этому производству выступают бывший совладелец банка и крупнейший акционер финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев, экс-президент кредитной организации Рубен Аганбегян, бывший председатель правления «Открытия» Евгений Данкевич, а также экс-члены правления банка — глава блока «Розничный бизнес» Елена Будник и глава корпоративного блока Геннадий Жужлев.

Сумма иска, по информации ТАСС, составляет 289,5 млрд руб. Требования кредитной организации к своему бывшему руководству и экс-владельцам на сайте московского арбитража не раскрываются.

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