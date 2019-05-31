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Костин раскритиковал проект о запрете госбанкам покупать частные
ВТБ выступает против запрета для госбанков приобретать частные кредитные организации, заявил Андрей Костин. Он предложил ввести ограничения для ЦБ по срокам владения частными банками, попавшими под санацию
Андрей Костин (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Законопроект о запрете госбанкам покупать частные кредитные организации направлен на ВТБ, заявил президент банка Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России, передает корреспондент РБК. Но «главным консолидатором» отрасли является ЦБ, поэтому нужно ограничить сроки, в течение которых он может владеть коммерческими банками, попавшими под санацию, считает Костин.

Что предложили власти

Запретить государственным банкам покупать частные предложило Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и Центробанком. Российской Федерации, Банку России, регионам, муниципальным и государственным образованиям, а также банкам, в которых более 50% акций или долей прямо или косвенно принадлежат государству или ЦБ, запрещается приобретать частные банки. Если запрет будет нарушен, сделку признают ничтожной: ФАС сможет обратиться в арбитражный суд с требованием о применении последствий недействительности таких сделок.

Документ предусматривает исключения. ЦБ сможет приобрести частный банк в случае необходимости его санации, а государство — при принятии специального закона либо по особому распоряжению президента или правительства.

Проект МЭР можно назвать «законом ВТБ», потому что именно он приобретает коммерческие банки, сказал Костин.

«Я считаю, что это [предложение] не совсем оправдано, потому что конкуренция должна в две стороны действовать. И государственные банки не должны иметь преимущества, но и нельзя их ограничивать, поражать в правах, потому что покупка банков не определяется логикой огосударствления, а определяется логикой бизнеса. Если нужно для бизнеса — мы покупаем. Не нужно — мы не покупаем», — подчеркнул он.

«Главным консолидатором» банковского сектора при этом является не ВТБ, а Центробанк, подчеркнул Костин: ВТБ за два года приобрел активы банков на 450 млрд руб., а ЦБ — на 6,5 трлн руб. Костин предложил «меру, ограничивающую срок, когда ЦБ может владеть акциями коммерческих банков», например пятью или семью годами. «По крайней мере законченность этому процессу придать, чтобы было понятно, что это временная мера», — добавил глава ВТБ.

Среди госбанков ВТБ — наиболее активный в вопросе приобретения частных. В 2018 году он приобрел банк «Возрождение» с сильными позициями в Подмосковье, Саровбизнесбанк — один из ведущих банков Нижегородской области, а также крупнейший частный банк Тюменской области — Запсибкомбанк.

Рост доли государства в банковском секторе ускорился после того, как ЦБ в 2017 году санировал «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. По оценке Fitch, доля госбанков в активах российской банковской системы составляет 67%. Общая доля банков с госучастием на рынке обслуживания частных лиц достигает около 70%, на рынке обслуживания юрлиц — 73%, говорил ранее президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

Ситуация с госбанками в ближайшее время может ухудшиться, заявил на съезде банковской ассоциации зампред Альфа-банка Владимир Сенин. «В ближайшей перспективе мощным драйвером станет проектное кредитование в жилищном строительстве. По оценкам «Дом.РФ», объем кредитов здесь станет 8,3 трлн руб. При этом с учетом складывающегося регулирования до 90% планируемого объема намерены получить несколько госбанков. Легко подсчитать, что при успешной реализации этого проекта доля госбанков в системе превысит 80%», — сказал он.

Авторы: Евгения Чернышова, Павел Казарновский
Теги: Андрей Костин, ВТБ, госбанки
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