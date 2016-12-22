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Правительство допустило поддержку ВТБ из-за требований «Базеля III»
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Правительство допустило поддержку ВТБ из-за требований «Базеля III»
Финансы, 15:00
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Правительство допустило поддержку ВТБ из-за требований «Базеля III»
Правительство может оказать ВТБ меры поддержки в связи с капитальными требованиями в рамках «Базеля III». На дополнительные надбавки не раз жаловался Андрей Костин. Применение «Базеля III» будет творческим, надеется Антон Силуанов
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Правительство может оказать ВТБ поддержку из-за новых требований к капиталу в рамках стандартов «Базеля III», рассказал журналистам глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов.

​По словам Силуанова, правительство видит, что Банк России, руководствуясь нормами «Базеля III», вводит надбавки к капиталу системообразующих банков и ВТБ попадает в категорию таких банков, так что банку требуется дополнительная защита капитала. «Поэтому будем смотреть, как нам выполнять требования, которые регулятор вводит со следующего года к таким банкам», — сказал Силуанов.

Первый вице-премьер отметил, что есть несколько возможных вариантов поддержки. Один из вариантов — использование части дивидендов, которые банки платят государству, для большей устойчивости системно значимых банков. Источником докапитализации может быть и часть нераспределенной прибыли, которая в обычном случае могла бы пойти на дивиденды, допустил Силуанов.

Сейчас Минфин исходит из того, что все госкомпании должны платить дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Основным акционером ВТБ является государство в лице Росимущества^ ему принадлежит 60,9% обыкновенных акций. По итогам 2017 года чистая прибыль ВТБ составила 120 млрд руб., а на дивиденды было направлено 73,5 млрд руб. (61%), при этом государство получило 56 млрд руб., миноритарии — 17,5 млрд руб. По итогам 2018 года ВТБ намерен направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, говорил вице-президент банка Дмитрий Пьянов.

При этом Силуанов исключил, что ВТБ и другие системно значимые банки будут докапитализированы за счет облигаций федерального займа, как это было в 2015 году. «Тогда это была разовая задача, сейчас такой потребности нет», — говорит Силуанов.

Говоря о вводе стандартов «Базеля III», Силуанов выразил надежду, что ЦБ примет «взвешенное решение». «Они могут «Базель» творчески применить», — уверен первый вице-премьер.

Также Силуанов рассказал, что через поправки в бюджет 2018 года планируется выделить из Фонда национального благосостояния помощь Промсвязьбанку (оборонный банк получит 25 млрд руб.), Россельхозбанку и Внешэкономбанку. Также планируется выделить 7,8 млрд руб. корпорации «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) — эти средства пойдут на то, чтобы «полностью рассчитаться, достроить квартиры тех граждан, которые столкнулись со сложной ситуацией (при банкротстве девелопера) СУ-155», уточнил Силуанов.

Спорный «Базель»

Принятие стандартов «Базель III» предполагает введение ряда надбавок к капиталу, в том числе надбавку к капиталу за системную значимость. На надбавки не раз жаловался глава ВТБ Андрей Костин. В сентябре 2018 года он говорил, что для ВТБ «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах — 450 млрд руб. «Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику», — сетовал он.

Кроме того, Костин указывал на то, что пять из десяти крупнейших российских банков не имеют доступа к рынкам капитала. По данным СМИ, Костин даже пытался добиться вмешательства помощника президента Андрея Белоусова в вопрос корректирования сроков применения «Базеля III». В итоге 9 октября зампред ЦБ Василий Поздышев заявил: совет директоров ЦБ обсудит перенос на год требований к капиталу системно значимых банков (с начала 2019 до конца года или начала 2020 года).

Как писало агентство Fitch, перенос сроков завершающего этапа введения требований по «Базель III» замедлит укрепление банками капитализации и может свидетельствовать о том, что ЦБ подвержен влиянию со стороны некоторых крупных госбанков. Наиболее заинтересованы в переносе сроков, по мнению аналитиков Fitch, ВТБ и Газпромбанк.

Авторы: Иван Ткачёв, Георгий Перемитин.
При участии: Ольга Агеева.
Теги: ВТБ , Базель III
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