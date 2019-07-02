ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

В ЦБ заявили, что принятые меры позволили стабилизировать финансовое положение банка и надзор за ним теперь может вестись в общем режиме

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России объявил о завершении реализации мер по предупреждению банкротства и повышению финансовой устойчивости «ФК Открытие».

«В настоящее время банк [«ФК Открытие»] соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора», — говорится в сообщении ЦБ.

Завершение санации регулятор объяснил эффективностью принятых мер, реализация которых позволила сформировать у «ФК Открытие» необходимый объем резервов на возможные потери по проблемным активам и обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов.

«ФК Открытие» был взят на санацию в конце августа 2017 года и сейчас на 99,99% принадлежит Фонду консолидации банковского сектора, который контролируется ЦБ. В сентябре того же года регулятор забрал на санацию Бинбанк, который с 1 января 2019 года присоединен к «ФК Открытие».